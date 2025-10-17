Habertürk
        Ümraniyespor: 1 - Sarıyer: 3 | MAÇ SONUCU

        Ümraniyespor: 1 - Sarıyer: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor sahasında Sarıyer'i ağırladı. 4 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        17.10.2025 - 22:06
        Sarıyer 3 golle 3 puanı aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 10. hafta açılış maçında Ümraniyespor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri 30. (p) ve 61 dakikalarda Papis Malaly Dembele, 68'de Khouma Babacar kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 43. dakikada Benny'den geldi. Ayrıca 45+2. dakikada Benny direktt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Ümraniyespor 8 puanda kaldı. Sarıyer ise 7 puana yükseldi.

        Ligin 11. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Erzurumspor'a konuk olacak. Sarıyer ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.

