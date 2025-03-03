Ümraniye'de Roman çiftlere toplu nikah

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 12 Roman çift toplu nikah töreniyle evlendi.

Ümraniye Nikah Sarayı'nda düzenlenen törende çiftlerin nikahları Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından kıyıldı. Törenin ardından, çiftler ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

REKLAM advertisement1

Belediye Başkanı Yıldırım, çiftlerin hayatında dönüm noktası olan törenin, Ümraniye'nin kültürel çeşitliliğinin de bir yansıması olduğunu ifade etti.

Evliliğin her bireyin temel haklarından biri olduğunu belirten Yıldırım, aile birliğinin önemine de dikkati çekti.