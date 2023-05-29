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Ümraniye'de otomobil emniyet şeridindeki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ümraniye, TEM Otoyolu´nda makas attığı iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere vurdu, ardından takla atarak emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı

Giriş: 29.05.2023 - 05:46 | Güncelleme: ABONE OL
Ümraniye'de otomobil emniyet şeridindeki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ümraniye'de otomobil minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA

Kaza, saat 23.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre Yasin Apaydın'ın kullandığı otomobil, makas atarak ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Ardından takla atarak sürüklenen otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse vurdu.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilin sürücüsü Yasin Apaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüsün içerisindeki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden sürücü Yasin Apaydın'ın cenazesi olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Kaza sırasında minibüsün içerisinde bulunan Ercan Kadıoğlu, "Biz arabanın içinde oturuyorduk, kurtarıcı bekliyorduk. Arıza yapmıştı, firenler patlamıştı. Bekliyorduk kurtarıcıda gelmek üzereydi. Arabanın içerisinde otururken, bir anda vurdu. Ne olduğunu anlamadık. Bir arkadaş gelip kapıyı açtı, bizi çıkardı. Vuran arkadaş da ölmüş, arkadan gelen arkadaşlar söyledi, makas atarak geliyormuş. Ama bilmiyorum ben hiçbir şey anlamadım. Biz arabada 3 kişiydik. Bir arkadaş kaburgalarından, biri de ayağından yaralandı" şeklinde konuştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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