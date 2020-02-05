05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ümraniye'de iki aday arasında 31 Mart’taki muhtarlık seçimlerinden kaynaklanan husumette 11 ay sonra muştalı saldırı yaşandı. Yaralanan eski muhtar adayının kaşına 3 dikiş atıldı.
Olay, geçen cuma günü Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, son yerel seçimlerde muhtar adayı olan Murat Çalışır, arkadaşıyla birlikte cuma namazı çıkışında mevcut muhtar A.G. ve oğlu M.G.'nin sözlü tacizine uğradı. Murat Çalışır arkadaşı ile duymamazlıktan gelerek oradan uzaklaşmak istedi. Muhtarın oğlu M.G., Murat Çalışır ile arkadaşının yanından omuz atarak geçti ve sokak başında bekledi. M.G. daha sonra muştayla Çalışır'a yumruk attı. Gözünden yaralanıp hastaneye kaldırılan Murat Çalışır'ın kaşına dikiş atıldı.
'BABASI OĞLUNU AZMETTİRDİ'
Olayı anlatan Murat Çalışır, "31 Ocak Cuma günü arkadaşımla cuma namazı çıkışı eve giderken A.G., muhtarlık binasının önünde oğluyla birlikte bize hakaret etti. Duymazlıktan gelerek yoluma devam ettim. Daha sonra oğlu oğlu hızlı adımlarla üstüme geldi ve bana sürtünerek geçti. Biz yine sesimizi çıkarmadık. Evimin bulunduğu sokağa girdiğimde M.G.'nin beni beklediğini gördüm. 'Hayırdır, bir şey mi söyleyeceksin?' dedim. Tuhaf bakışları vardı. Elinde olan metal bir aksan ile gözüme vurdu ve kaçtı. Kaşım yarıldı. 112 acil servisi ve 155 Polis İmdat'ı aradım. Kaşıma dikiş atıldı. Gözümü kaybetme ihtimalim vardı. Babası oğlunu azmettirdi, oğlu da beni yaraladı. Şikâyetçi oldum. Kanuni haklarımı takip edeceğim" dedi.
'ÇOCUKLARIM HER GÜN ENDİŞE İÇİNDE'
Psikolojik olarak hem kendisinin hem de ailesinin yıprandığını belirten Muhtar adayı Çalışır, "Çocuğum yaşında bir insanın bana vurması kabul edebileceğim bir şey değil. Benim de çocuklarım var. Ben çocuklarıma güzel telkinlerde bulunurken; bir muhtarın, kazandığı halde rakibine bu şekilde davranmasını hiç hazmedemiyorum. Hastaneye gelince büyük acılar çektim. Gözümü kaybetme endişesi vardı ve hala gözümde bir takım bulanıklık görüntüsü var. Kaşıma dikiş atıldı. Psikolojik olarak etkilendim. Benim ve ailemin psikolojisi bozuldu. Çocuklarım her gün endişe içinde, korku ve heyecan var” şeklinde konuştu.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan kavga sonrası kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mevcut muhtarın oğlu M.G. ile Murat Çalışır itişiyor ve Murat Çalışır da elindeki bereyle kendini korumaya çalışıyor. M.G. de daha sonra Murat Çalışır'a vurmaya çalışarak olay yerinden kaçıyor. Murat Çalışır'ın darbe aldığı gözünü tutarak cep telefonuyla polis ve ambulansa haber verdiği de görüntülere yansıyor.
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