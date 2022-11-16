Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü

Finanskent Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın yandaki konteynere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konteynerlerde kalan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin bulunduğu konteynerde bir süre çalışma yaptı.