Ümraniye'de gecekondu yangını

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Yangın, saat 03.30 sıralarında Esenevler Mahallesi 3015 Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, anne ile kızının yaşadığı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ DHA'nın haberine göre; evdekiler kısa sürede dışarı çıkarken, alevler kısa sürede büyüdü. Yangına önce sokakta oturanlar müdahale etti ancak başarılı olamadı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında şans eseri yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.