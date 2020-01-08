AA

Alınan bilgiye göre, Site Mahallesi 3008 Caddesi üzerinde bulunan ve yatak imalatı yapılan atölyede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Atölyede maddi hasara sebep olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.