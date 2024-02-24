Ümraniye'de 10 katlı binada yangın paniği

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Ümraniye'de 10 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA'nın haberine göre; Ümraniye Tatlısu Mahallesi Tezcan Caddesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen dumanlar merdiven boşluğu ve havalandırmadan üst katlara yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, giriş katında dumanların yayıldığı daireye müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ İtfaiye, üst katlardaki vatandaşları da dumandan etkilenmemeleri için megafon ile uyararak aşağıya inmelerini istedi. Site sakinlerinin sokağa döküldüğü yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verildi.