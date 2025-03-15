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        Haberler Bilgi Gündem Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu ne zaman açılacak, bu sene mi, durakları neler, hangi güzergahtan geçecek?

        Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı çalışmaları sürüyor! Yeni metro açılış tarihi ve durakları

        Ataşehir-Göztepe metro hattının yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Toplam 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak bu hat, şehir içi ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak. Yolculuk süresini 21 dakikaya düşürmesi planlanan projenin ne zaman tamamlanacağı ise merak ediliyor. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman hizmete girecek? İşte, projeye dair tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 11:45 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:17
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        • 1

          İstanbul’un ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Toplam 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak şekilde planlanan hat, mevcut metro hatlarıyla entegre edilerek yolculuk sürelerini kısaltmayı hedefliyor. Şehir içi trafiği rahatlatması beklenen projenin tamamlanma tarihi ise merak konusu. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak? İşte, projeye dair merak edilen detaylar…

        • 2

          ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?

          Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.

        • 3

          ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

          Şu anda çalışmaların devam ettiği metro hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.

        • 4

          HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?

          Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.

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