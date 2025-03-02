İstanbul’un ulaşım ağını genişletmeye yönelik projelerden biri olan Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplam 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak bu hat, mevcut metro hatlarıyla bağlantılı olacak şekilde planlandı. Ulaşım süresini kısaltarak şehir içi trafiği rahatlatması beklenen projenin tamamlanma tarihi merak ediliyor. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman hizmete girecek? İşte, projeye dair tüm detaylar...