Ümran Seyhan - Kenan Tosun'un sessizlik yemini
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, bir süredir aşk yaşadığı Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Adeta sessizlik yemini eden çift, soruları yanıtsız bıraktı
Giriş: 04.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:46
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ümran Seyhan, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kenan Tosun ile Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.
Adeta sessizlik yemini eden çiftin ağzını bıçak açmadı. Ümran Seyhan, gazetecilerin kızı Serenay Sarıkaya'nın sevgilisiyle ilgili "Mert Bey ile tanışma fırsatınız oldu mu?" şeklindeki soru karşısında sadece tebessüm etmekle yetindi.
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