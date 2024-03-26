Ümit Milli Takım, Semih Kılıçsoy ile puanı kaptı!
Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Millilerin golünü 90+1. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti
Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.
Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
İtalya'nın golü 50. dakikada Daniele Ghilardi ile gelirken, Milliler, 90+1. dakikada Semih Kılıçsoy ile skoru eşitledi.
Milli Takım'da Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Milliler, bu sonuçla birlikte altıncı maçlar sonunda puanını 7 yaptı. İtalya ise puanını 15 yaparak liderliğini sürdürdü.
Grubun yedinci karşılaşmasında Türkiye, evinde İrlanda'yı ağırlayacak.