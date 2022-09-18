Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekibin Atatürk Olimpiyat Stadı yan sahasındaki antrenmanı kampa dahil olan oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğle saatlerinde toplanmaya başlayan Ümit Milli Takım, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.