17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Uluslararası İlişkiler Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Uluslararası İlişkiler Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|KOÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|496
|490,3564
|GALATASARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|2108
|451,10606
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|2321
|448,3233
|ÖZYEĞİN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|3954
|435,03482
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG.
|EA
|12794
|408,87121
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|22994
|392,9522
|KOÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|28175
|386,45179
|KADİR HAS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|36740
|377,47663
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG.
|EA
|57427
|359,72817
|ANKARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|58141
|359,17148
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|67090
|352,90197
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İşletme Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG.
|EA
|83207
|342,79471
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|89786
|339,11317
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG.
|EA
|93826
|336,95853
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|100419
|333,62866
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|103482
|332,11217
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme ve Yön. Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|108765
|329,53207
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|113746
|327,17139
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|120547
|324,11626
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG.
|EA
|123553
|322,81252
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG.
|EA
|123566
|322,80928
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|123786
|322,71389
|KOÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %25 İnd.
|EA
|129240
|320,40662
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG.
|EA
|136493
|317,53263
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme ve Yön. Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Burslu
|EA
|139035
|316,53745
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|147885
|313,14036
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|151438
|311,84182
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|151531
|311,8093
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|162428
|307,99996
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|163270
|307,72651
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|165984
|306,80311
|AKDENİZ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|171006
|305,16046
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|171353
|305,04425
|NİŞANTAŞI ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|172096
|304,81492
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|172146
|304,79775
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|188233
|299,83248
|ÇAĞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|196823
|297,37308
|ALTINBAŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|201380
|296,10797
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG.
|EA
|201646
|296,03711
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|İşletme ve Ekonomi Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|212053
|293,23546
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|218866
|291,46097
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|228806
|288,95943
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Burslu
|EA
|237191
|286,93182
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG.
|EA
|243529
|285,4382
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Burslu
|EA
|262606
|281,12408
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Aydın İktisat Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG.
|EA
|282441
|276,95983
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|284106
|276,62192
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Ekonomi ve Yön. Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Burslu
|EA
|298845
|273,69455
|AKDENİZ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|302839
|272,92054
|NİŞANTAŞI ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Burslu
|EA
|303843
|272,73795
|KADİR HAS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %75 İnd.
|EA
|309341
|271,67211
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|311522
|271,24623
|YALOVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yalova İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG.
|EA
|313102
|270,96238
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG.
|EA
|314053
|270,79121
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|315936
|270,45155
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|331206
|267,68583
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Burslu
|EA
|339666
|266,2134
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|340865
|266,01039
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|344753
|265,34471
|BURSA TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|355290
|263,59303
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|383759
|259,13178
|KOÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Ücretli
|EA
|388352
|258,4489
|MERSİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|430658
|252,39756
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Aydın İktisat Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. İÖ
|EA
|431962
|252,22695
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|436144
|251,66941
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|470778
|247,234
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|475274
|246,67708
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Biga İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|485135
|245,47985
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|486851
|245,26678
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|496645
|244,11235
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|509799
|242,57687
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %75 İnd.
|EA
|519617
|241,46483
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Nazilli İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|556028
|237,55342
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|574229
|235,68365
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|591040
|233,96972
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|604004
|232,68549
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|606720
|232,42404
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|652392
|227,64918
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|659787
|226,78398
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|673876
|225,01216
|AVRASYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Burslu
|EA
|691079
|222,41301
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG.
|EA
|691892
|222,26099
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|721077
|211,58826
|KADİR HAS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|722947
|210,19355
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Ücretli
|EA
|---
|---
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %25 İnd.
|EA
|---
|---
|AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Ulus. İlişkiler ve İşletme Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Ücretli
|EA
|---
|---
|BAKÜ DEVLET ÜNİV. ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Ulus. İlişkiler ve Ekonomi Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Ücretli
|EA
|---
|---
|BAKÜ SLAVYAN ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Ulus. İlişkiler ve Bölge Bilim Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Ücretli
|EA
|---
|---
|NAHCİVAN DEVLET ÜNİV. ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Ulus. İlişkiler ve Yabancı Diller Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Ücretli
|EA
|---
|---
|ODLAR YURDU ÜNİV.
|Y.DIŞI
|İşletme Ekonomi ve Ulus. İlişkiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Ücretli
|EA
|---
|---
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Ekonomi ve Yön. Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %25 İnd.
|EA
|---
|---
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %25 İnd.
|EA
|---
|---
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Ücretli
|EA
|---
|---
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Ücretli
|EA
|---
|---
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Ücretli
|EA
|---
|---
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %25 İnd.
|EA
|---
|---
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%25 İnd.
|EA
|---
|---
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %25 İnd.
|EA
|---
|---
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Ücretli
|EA
|---
|---
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Ücretli
|EA
|---
|---
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|İşletme ve Ekonomi Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Siyasal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Ücretli
|EA
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Siyasal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Siyasal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %75 İnd.
|EA
|---
|---
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|---
|---
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Ücretli
|EA
|---
|---
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %75 İnd.
|EA
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%75 İnd.
|EA
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %75 İnd.
|EA
|---
|---
|GİRNE ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %75 İnd.
|EA
|---
|---
|GİRNE ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|---
|---
|KIBRIS İLİM ÜNİV.
|KIBRIS
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%75 İnd.
|EA
|---
|---
|KIBRIS İLİM ÜNİV.
|KIBRIS
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Ücretli
|EA
|---
|---
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|---
|---
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %75 İnd.
|EA
|---
|---
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|---
|---
|AVRASYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|AKSARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Nazilli İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BATMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BİTLİS EREN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Ekonomi ve Yön. Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Biga İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DÜZCE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DÜZCE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ANADOLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İktisat Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Açıköğretim
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ANADOLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İktisat Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Açıköğretim
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRESUN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRESUN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|GÜMÜŞHANE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Gümüşhane İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %25 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ALTINBAŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme ve Yön. Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme ve Yön. Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÖZYEĞİN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÖZYEĞİN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %25 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İşletme Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. UOLP-New York Eyalet Üni. SUNY Albany Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %25 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK
|Y.DIŞI
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV.
|Y.DIŞI
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|İşletme ve Ekonomi Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Siyasal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Burslu
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE ÜNİV.
|KIBRIS
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. Burslu
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIBRIS İLİM ÜNİV.
|KIBRIS
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|Burslu
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇAĞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇAĞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İNG. %75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|MUNZUR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası İlişkiler
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
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