17 TEMMUZ 2019
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Uluslararası İlişkiler Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Uluslararası İlişkiler Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

17.07.2019 - 11:37 | Güncelleme: Gündem
Uluslararası Ticaret Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019

ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Uluslararası İlişkiler Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Uluslararası İlişkiler Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
KOÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA496490,3564
GALATASARAY ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA2108451,10606
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA2321448,3233
ÖZYEĞİN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA3954435,03482
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.    EA12794408,87121
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA22994392,9522
KOÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EA28175386,45179
KADİR HAS ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA36740377,47663
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.    EA57427359,72817
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler    EA58141359,17148
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA67090352,90197
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İşletme Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.    EA83207342,79471
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA89786339,11317
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.    EA93826336,95853
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler    EA100419333,62866
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA103482332,11217
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İşletme ve Yön. Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA108765329,53207
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA113746327,17139
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA120547324,11626
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.    EA123553322,81252
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.    EA123566322,80928
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA123786322,71389
KOÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %25 İnd.   EA129240320,40662
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.    EA136493317,53263
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İşletme ve Yön. Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler Burslu    EA139035316,53745
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EA147885313,14036
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA151438311,84182
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA151531311,8093
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA162428307,99996
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA163270307,72651
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler    EA165984306,80311
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA171006305,16046
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA171353305,04425
NİŞANTAŞI ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA172096304,81492
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EA172146304,79775
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA188233299,83248
ÇAĞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA196823297,37308
ALTINBAŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA201380296,10797
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.    EA201646296,03711
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISİşletme ve Ekonomi Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA212053293,23546
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA218866291,46097
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA228806288,95943
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler Burslu    EA237191286,93182
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.    EA243529285,4382
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler Burslu    EA262606281,12408
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Aydın İktisat Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.    EA282441276,95983
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA284106276,62192
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. Y.DIŞIEkonomi ve Yön. Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler Burslu    EA298845273,69455
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EA302839272,92054
NİŞANTAŞI ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler Burslu    EA303843272,73795
KADİR HAS ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %75 İnd.   EA309341271,67211
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EA311522271,24623
YALOVA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Yalova İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.    EA313102270,96238
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.    EA314053270,79121
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA315936270,45155
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler    EA331206267,68583
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler Burslu    EA339666266,2134
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EA340865266,01039
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EA344753265,34471
BURSA TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Uluslararası İlişkiler    EA355290263,59303
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA383759259,13178
KOÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Ücretli   EA388352258,4489
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA430658252,39756
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Aydın İktisat Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  İÖ   EA431962252,22695
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA436144251,66941
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA470778247,234
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA475274246,67708
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Biga İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA485135245,47985
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EA486851245,26678
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler EA496645244,11235
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EA509799242,57687
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %75 İnd.   EA519617241,46483
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Nazilli İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA556028237,55342
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EA574229235,68365
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA591040233,96972
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA604004232,68549
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler    EA606720232,42404
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EA652392227,64918
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA659787226,78398
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EA673876225,01216
AVRASYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler Burslu    EA691079222,41301
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.    EA691892222,26099
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EA721077211,58826
KADİR HAS ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EA722947210,19355
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Ücretli   EA------
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %25 İnd.   EA------
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. Y.DIŞIUlus. İlişkiler ve İşletme Fak.Uluslararası İlişkiler Ücretli    EA------
BAKÜ DEVLET ÜNİV. ÜNİV. Y.DIŞIUlus. İlişkiler ve Ekonomi Fak.Uluslararası İlişkiler Ücretli    EA------
BAKÜ SLAVYAN ÜNİV. Y.DIŞIUlus. İlişkiler ve Bölge Bilim Fak.Uluslararası İlişkiler Ücretli    EA------
NAHCİVAN DEVLET ÜNİV. ÜNİV. Y.DIŞIUlus. İlişkiler ve Yabancı Diller Fak.Uluslararası İlişkiler Ücretli    EA------
ODLAR YURDU ÜNİV. Y.DIŞIİşletme Ekonomi ve Ulus. İlişkiler Fak.Uluslararası İlişkiler Ücretli    EA------
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. Y.DIŞIEkonomi ve Yön. Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler %50 İnd.    EA------
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %25 İnd.   EA------
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %25 İnd.   EA------
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler Ücretli    EA------
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Ücretli   EA------
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler Ücretli    EA------
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %25 İnd.   EA------
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler %25 İnd.    EA------
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %25 İnd.   EA------
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler %50 İnd.    EA------
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler Ücretli    EA------
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Ücretli   EA------
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISİşletme ve Ekonomi Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EA------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISSiyasal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Ücretli   EA------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISSiyasal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EA------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISSiyasal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %75 İnd.   EA------
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EA------
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Ücretli   EA------
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %75 İnd.   EA------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EA------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler %50 İnd.    EA------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler %75 İnd.    EA------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %75 İnd.   EA------
GİRNE ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %75 İnd.   EA------
GİRNE ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EA------
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler %75 İnd.    EA------
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler %50 İnd.    EA------
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. KIBRISSiyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Ücretli   EA------
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. KIBRISSiyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EA------
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. KIBRISSiyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %75 İnd.   EA------
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. KIBRISSiyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EA------
AVRASYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler %50 İnd.    EA------
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Ücretli   EADolmadıDolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Nazilli İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
BATMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
BİTLİS EREN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. Y.DIŞIEkonomi ve Yön. Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Biga İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İktisat Fak.Uluslararası İlişkiler Açıköğretim    EADolmadıDolmadı
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İktisat Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Açıköğretim   EADolmadıDolmadı
GİRESUN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
GİRESUN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
GÜMÜŞHANE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Gümüşhane İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %75 İnd.   EADolmadıDolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Ücretli   EADolmadıDolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %25 İnd.   EADolmadıDolmadı
ALTINBAŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %75 İnd.   EADolmadıDolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %75 İnd.   EADolmadıDolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İşletme ve Yön. Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İşletme ve Yön. Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
ÖZYEĞİN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
ÖZYEĞİN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %25 İnd.   EADolmadıDolmadı
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İşletme Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  UOLP-New York Eyalet Üni.  SUNY Albany  Ücretli EADolmadıDolmadı
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %25 İnd.   EADolmadıDolmadı
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAKY.DIŞIİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. Y.DIŞIİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISİşletme ve Ekonomi Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Ücretli   EADolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISSiyasal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EADolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EADolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %75 İnd.   EADolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EADolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EADolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler Burslu    EADolmadıDolmadı
GİRNE ÜNİV. KIBRISİkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  Burslu   EADolmadıDolmadı
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler Burslu    EADolmadıDolmadı
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
ÇAĞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
ÇAĞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İNG.  %75 İnd.   EADolmadıDolmadı
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
MUNZUR ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler    EADolmadıDolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.Uluslararası İlişkiler İÖ    EADolmadıDolmadı

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