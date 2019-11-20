20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Af Örgütü, İran’da benzin zamlarını protesto için günlerdir süren ve tüm ülkeye yayılan gösterilerde en az 106 göstericinin öldürüldüğünü duyurdu.
Örgüt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polisin 21 kentte düzenlenen protestolarda göstericilerin üzerine ateş açarak onlarca kişinin ölümüne neden olduğunu ifade etti.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik sert müdahalesini gösteren çok sayıda video kaydı ve tanık ifadesi bulunduğu vurgulandı.
Yerel basında şu ana kadar gösterilerde 12 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılmıştı. Ölenlerin yarısı güvenlik mensuplarından.
Olaylarda bine yakın göstericinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.
İNTERNET HALA KESİK
Öte yandan İran yönetimi, gösterilerin kısmen etkisini azalttığını açıklasa da internet erişimine getirilen kısıtlama sürüyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, dün Tahran yönetimine diyalog çağrısı yapmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Rupert Colville ise yaptığı açıklamada, gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Güvenlik güçlerinin gerçek mermiler kullandığına yönelik haberlerden dolayı endişeliyiz” demişti.
İDAM EDİLECEKLER
İran medyası, gösterileri organize eden bazı kişilerin idam cezasına çarptırılacaklarını iddia etti.
Bu arada gösteriler nedeniyle ülkenin güneyi ve kuzey batısında birinci ligdeki birçok futbol müsabakası da olaylar nedeniyle iptal edildi.
İran yönetimi, ABD ambargolarının etkisiyle kötüleşen ekonomik kriz nedeniyle geçtiğimiz Cuma günü, benzin satışına kısıtlama getirerek fiyatlara zam yapmıştı. Zamla elde edilecek ek gelirin dar gelirli kesime mali yardım olarak dağıtılacağı belirtilse de başta başkent Tahran olmak üzere onlarca şehirde protesto gösterileri başlamıştı.
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