Uluslar Ligi'nde 4. hafta tamamlandı! İşte genel görünüm...

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UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan ekim ayında oynanan maçlarla yaşandı. A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvada 4. hafta maçları tamamlandı.

14 grupta 26 maç oynanırken, toplam 72 gol atıldı. Ay-yıldızlılar, bu haftada İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Turnuvanın 5 ve 6. hafta maçları kasım ayında yapılacak.

Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

A Ligi 1. Grup

Polonya - Hırvatistan: 3-3

İskoçya - Portekiz: 0-0

A Ligi 2. Grup

Belçika - Fransa: 1-2 İtalya - İsrail: 4-1 A Ligi 3. Grup Bosna Hersek - Macaristan: 0-2 Almanya - Hollanda: 1-0 A Ligi 4. Grup İspanya - Sırbistan: 3-0 İsviçre - Danimarka: 2-2 B Ligi 1. Grup Gürcistan - Arnavutluk: 0-1 Ukrayna - Çekya: 1-1 B Ligi 2. Grup Finlandiya - İngiltere: 1-3 Yunanistan - İrlanda Cumhuriyeti: 2-0 B Ligi 3. Grup Kazakistan - Slovenya: 0-1 Avusturya - Norveç: 5-1 B Ligi 4. Grup İzlanda - Türkiye: 2-4 Galler - Karadağ: 1-0 C Ligi 1. Grup

Azerbaycan - Slovakya: 1-3 Estonya - İsveç: 0-3 C Ligi 2. Grup Kosova - Güney Kıbrıs: 3-0 Litvanya - Romanya: 1-2 C Ligi 3. Grup Kuzey İrlanda - Bulgaristan: 5-0 Belarus - Lüksemburg: 1-1 C Ligi 4. Grup Ermenistan - Kuzey Makedonya: 0-2 Faroe Adaları - Letonya: 1-1 D Ligi 1. Grup Lihtenştayn - Cebelitarık: 0-0 D Ligi 2. Grup Malta - Moldova: 1-0