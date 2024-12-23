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        Haberler Bilgi Gündem Ulusal Staj Programı başvuru tarihi nedir, nereden başvuru yapılır, kimler başvurabilir?

        Ulusal Staj Programı başvuruları başladı! Başvuru nereden yapılır?

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince düzenlenen Ulusal Staj Programının 2025 yılı başvuru süreci başladı. Programda staj imkanları, yurt içinde Bakanlıklar, Başkanlıklar, ilgili bağlı kuruluşlar ve özel sektör firmaları, yurt dışında ise Türkiye'nin kamu temsilcilikleri ve Büyükelçilikleri tarafından sunuluyor. Peki, başvurular ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 17:38 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:38
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        • 1

          Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gençlere geniş bir sektörel yelpazede staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitim uygulamaları imkânı sunan programa başvurular başladı. Peki, başvuru için son gün ne zaman ve başvurular nereden yapılır? İşte, detaylar...

        • 2

          ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Başvurular 23 Aralık 2024 itibarıyla başladı ve 28 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.

        • 3

          ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

          Ulusal Staj Programına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform "Kariyer Kapısı" üzerinden yapılıyor.

        • 4

          KİMLER BAŞVURABİLİR?

          Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören, 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış lisans, ön lisans veya yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı/Mavi Kart sahibi öğrenciler başvurabiliyor.

          Lisans programlarında eğitim görmekte olan adayların 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarında eğitim gören adayların ise 1 veya 2. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.

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