Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ulusa sesleneceğini ve Kurban Bayramı ile ilgili önemli bir duyuru yapacağını açıkladı. Peki milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği Ulusa Sesleniş ne zaman, saat kaçta başlayacak?

MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI NE ZAMAN?



"Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasını Pazartesi günü yapması öngörülüyor.



BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?



16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.



Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek;



Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek.