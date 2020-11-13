Ulugöl hazan renkleriyle büyülüyor

Ulugöl'ün sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle daha güzel olduğunu belirten Güler, bu görüntüleri kaçırmak istemeyen insanların bölgeye gelerek hoşça vakit geçirdiğini anlattı. Ulugöl’e herkesin gelmesini tavsiye eden Güler, "Ulugöl muhteşem manzarasıyla çok güzel bir yer. Türkiye'mizin keşfedilmemiş cennet gibi yerleri var. Ulugöl’de bunlardan bir tanesi. Herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.