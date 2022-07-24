Uludağ Premium Ultra Trail nefes kesti!

Ülkemizdeki spor ve sanatsal faaliyetlerin ilerlemesi ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla sponsorluklarına tüm hızıyla devam eden Uludağ Premium’un desteklediği Uludağ Premium Ultra Trail’da heyecan sürüyor.

Dün bin 500 koşucunun katılımıyla start'ı verilen Uludağ Premium Ultra Trail’da 6, 16, 30, 66 ve 100 kilometrelik parkurlardaki yarışlar tamamlandı.

6 kilometrede Burak Edin Emiroğlu çizgiyi geçen ilk isim olurken 16 kilometrelik parkurun birincisi ise Abdullah Tuğluk oldu. 30 kilometrede Kamil İnak birinci gelirken 66 kilometrelik parkurun galibi Pau Capell oldu.

Pau Capell, 66 kilometrelik parkuru 6 saat 37 dakikada tamamladıktan sonra soluğu Uludağ İçecek standında aldı. Yarış sonunda tüm katılımcılara Uludağ İçecek standında yer alan içecekler ikram edildi.

Haluk Beceren ve Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı Erbak

100 KİLOMETRELİK PARKURU MEHMET DEMİR BİRİNCİ TAMAMLADI

Son olarak 100 kilometrelik parkurunun birincisi Mehmet Demir, parkuru 12 saat 11 dakika ile tamamladı. Parkurun tamamlanmasının ardından Uludağ İçecek standında soluklandı.

Yarışların tamamlanmaya başlamasıyla birlikte Ses Ver Sus Acapella konseriyle katılımcılar müzik şöleni yaşayarak yabancı ve Türkçe şarkılar eşliğinde günün yorgunluğunu attı.

ÖDÜL TÖRENİNİN ARDINDAN SON BULACAK

Uludağ Premium Ultra Trail’da yarışlar sona ererken yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla gerçekleşen yarışlara sporculara Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın keyifli dinletisi de eşlik etti. Uludağ Premium Ultra Trail bugün ödül töreninin ardından tamamlanacak.