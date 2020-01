Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne geri sayım

HABERTURK.COM

Uludağ Ekonomi Zirvesi, 20-21 Mart tarihlerinde Uludağ’da gerçekleşecek. 2012 yılından bu yana devam eden ve 9’uncusu düzenlenecek olan Zirve, 2.000’e yakın katılımcıyı ve 100’ün üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak. Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından beri düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne katılım için kayıtlar başladı.

Zirve’de bu yıl “Global Ekonomi”, “Yeni Nesil Sosyal Girişim”, “Akıllı Teknolojiler”, “Akıllı Tarım”, “Sporda Liderlik”, “Müteahhitler için Global İş Fırsatları”, “Yükselen Ekonomiler: Afrika, Asya ve Balkanlar, Çin Oturumu”, “Değişen Enerji Stratejileri”, “Bankacılık Ajandası”, “Paylaşım Ekonomisi” ve “Sürdürülebilirlik” gibi konular tartışılacak.

Zirve’ye geçen yıl 115 konuşmacı ile Türkiye’den ve dünyadan yaklaşık 2200 kişi katılmış; iki gün boyunca sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan eğitime kadar pek çok sektörün rekabetçiliğini sürdürebilmesi ve verimliliğini artırabilmesi adına yapılması gerekenler tartışılmıştı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖN VEREN ŞİRKETLER VE YÖNETİCİLERİ ULUDAĞ’DA OLACAK

9. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye ekonomi ve iş dünyasına yön veren isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Konuşmacılar arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Simit Sarayı CEO'su Abdullah Kavukçu, İş Bankası CEO'su Adnan Bali, Akkök CEO'su Ahmet Cemal Dördüncü, Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım Başkanı Gunter Seymus, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erun, Sabancı Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, MV Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Murat Vargı, Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın, Limak Holding Başkanı Nihat Özdemir, Migros CEO'su Özgür Tort, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Prof. Dr. Salim Atay, TAV CEO'su Sani Şener, Robot Geliştirici Selin Alara Örnek, Vodafone Avrupa Başkanı Serpil Timuray, Citibank CEO'su Serra Akçaoğlu, Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez gibi isimler olacak.

DÜNYADAN ÖNEMLİ İSİMLER ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ’NDE…

Zirve’ye bu yıl katılacak yabancı konuşmacılar arasında,Dijital Hindistan Vakfı Başkanı ve Kurucu Ortağı Arvind Gupta, Mars One Kurucusu Bas Lansdorp, "Down of Eurasia" ve "Belt&Road" kitaplarının yazarı Bruno Maçaes, Uçan Araba NeoX Craft Kurucusu ve CEO'su Daniel Hayes, Hanson Robotics CCO'su DavidChen, IOTA - Internet of Things Association Başkanı Dominik Schiener, Hindistan Uzay Ajansı Direktörü Dr. Himani Saini, AI Republic Kitabı yazarı Dr. Mark Esposito, Global Çin Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Jiang Yuechun, Ekonomist Lord Jim O’Neill, Amerikan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, MEDEF Başekonomisti M. Olivier Redoules, "Future is Asian" Kitabı Yazarı Parag Khanna, Furhat Robotics Kurucu Ortağı Preben Wik, Royal Academy of Science International Trust Yönetim Direktörü Princess Dr. Nisreen El-Hashemite, Ekonomist Prof. Dr. Steve Hanke, Estonya Eski Girişimcilik ve İnovasyon Bakanı Rene Tammist, Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Direktörü Sheikha Alanoud Hamad Al-Thani, Cornell University, Global Innovation Index Yazarı Soumitra Dutta, Bilim adamı ve Yazar Vaclav Smil gibi isimler yer alıyor.

GİRİŞİMCİLER İÇİN YATIRIM ALMA FIRSATI!

Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl yine Stars Of Region start up yarışmasına ev sahipliği yapacak. Galata Business Angels iş birliği ile gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatıp, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü almayı hedefleyecekler.

2019 yılında yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, ABD, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden 700’e yakın girişimci başvurdu. Başvurular 25 Şubat tarihine kadar zirvenin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İlk 10’a kalan girişimciler, canlı sunum için Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne davet edilecek. Mr. Azer Bayramov, Varol Civil, Ebru Dorman, Mehmet Buldurgan, Hande Çilingir, Hande Enes, Rina Onur, İhsan Elgin, Cenk Bayrakdar, Münteha Adalı, Kaan Boyner, Uğur Şeker Arif Akdağ, A. Yılmaz Yıldız’ın aralarında bulunduğu GBA yatırımcıları ve iş dünyasının başarılı liderlerinden oluşan jürinin karşısında canlı sunum gerçekleştirecek. İlk 3’e kalmayı başaran start up girişimleri iş dünyasının en önemli liderlerinden yatırım çekme fırsatının yanı sıra iş dünyasının en önemli isimleriyle networking şansı da yakalayacak.