Uludağ'dan inmeye çalışırken mahsur kaldı; kurtarıldı
Bursa'nın Uludağ Milli Parkı'ndan yürüyerek inmeye çalışırken havanın kararmasıyla yönünü kaybeden ve mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı
Bursa'da Ö.F. (35), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Uludağ Milli Parkı Sarıalan mevkisinden Zeyniler Mahallesi'ne inmeye çalışırken havanın kararmasıyla yönünü kaybettiğini ve mahsur kaldığını bildirdi.
Bunun üzerine AFAD Arama Kurtarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. AA'nın haberine göre; konumu belirlenerek bulunduğu yerden alınan Ö.F. güvenli alana getirildi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince ilk kontrolü yapılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
