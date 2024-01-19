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        Haberler Ekonomi Sigorta Ülker’den uluslararası birincilik   - Sigorta Haberleri

        Ülker çevresel ve sosyal yönetişimde uluslararası birinci seçildi

        Ülker; çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG-Environmental, Social & Governance) performansıyla kendi kategorisinde dünya genelinde değerlendirilen şirketler arasında birinci olarak önemli bir başarı elde etti. Ülker ayrıca Borsa İstanbul'da işlem gören tüm sektörlerden 108 şirket arasında da ilk sıranın sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:26
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        Ülker'e uluslararası birincilik  
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        Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG (London Stock Exchange Group) tarafından gerçekleştirilen, halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG-Environmental, Social & Governance) performans değerlendirme sonuçlarına göre Ülker önemli bir başarıya imza attı. Ülker, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansıyla Ocak 2024* itibarıyla kendi kategorisinde dünya genelinde değerlendirilen şirketler arasında birinci oldu.

        Ülker ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören tüm sektörlerden 108 şirket arasında da birinci sırada yer aldı. Şirketler; enerji, su, emisyonlar, atık yönetimi, insan hakları, iş gücü, kurumsal sosyal sorumluluk, tedarik zinciri, sorumlu üretim, hissedar yönetimi vb. yüzü aşkın kriter üzerinden incelendi.

        ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ PARÇASI

        Sürdürülebilirlik çalışmalarını şirket kültürünün en önemli parçası haline getirdiklerini dile getiren Ülker CEO’su Mete Buyurgan sözlerine şöyle devam etti:

        "ESG standartlarında önemli bir başarı elde etmek şirketimiz için yalnızca bir hedef değil; aynı zamanda önceliklerimiz doğrultusunda amacımızı şekillendiren, bizi dönüştüren bir yolculuk… Sadece çevresel etkimizi azaltmakla kalmayıp, dünya üzerindeki etkimizi yeniden tanımlıyoruz. Bu başarı aynı zamanda paydaşlarımıza karşı sürdürebilirlik taahhüdümüz için önemli bir kilometre taşı. Çevresel, sosyal ve yönetim performansımız ulusal ve uluslararası platformlarda takdir görmeye devam ediyor. Ocak 2024* itibarıyla kendi kategorimizde dünya genelinde değerlendirilen 450’nin üzerindeki şirket arasında, Ülker en yüksek ESG performansını göstererek 1. sıraya yerleşti. Ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören tüm sektörler incelendiğinde, 108 şirket arasında da yine 1. sırada yer aldık. Dünya ve Türkiye’de gösterdiğimiz bu büyük başarıdan dolayı çok mutluyuz. Sürdürülebilirliği iş yapış şeklimizin odağında tutuyoruz. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çerçevesinde 2030 yılına kadar elektrik tüketimimizin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeyi, tüm karbon emisyonlarını ise 2050 yılına kadar azaltarak net sıfıra ulaşmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir ham madde tedarikini önemsiyor, buğday, fındık, kakao özelinde projeler üzerinde çalışıyoruz. Tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarını belirleyerek ürünlerin yanı sıra, porsiyonları çeşitlendiriyor, inovatif ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen, mutlu ve verimli bir çalışma kültürünü sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken aynı zamanda yönetişim ve sosyal politikalarımızda da dünya standartlarını benimseyerek çalışmalarımızı yoğunlaştırmıştık. Geldiğimiz bu nokta ve aldığımız uluslararası birincilik, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

        Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için hayatın her alanında, özellikle de sürdürülebilirliği özümseyen uygulamalara, yaklaşımlara ve girişimlere, yani sorumlu üretim-sorumlu tüketime ihtiyaç var. Ülker olarak attığımız her adımda bu vizyona katkı vermeye devam edeceğiz.”

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