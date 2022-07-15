Sri Lanka lideri e-postayla istifa etti

Son dakika: Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa e-posta ile istifa etti

HABERTURK.COM / Reuters

Ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalanan Sri Lanka'da, 13 Temmuz'da ülkeyi terk eden Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, e-posta yoluyla istifa etti. Rajapaksa'nın, istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanı'na gönderdiği belirtildi.

Parlamento Sözcüsü Mahinda Yapa Abeywardena istifanın kabul edildiğini duyurdu. Abeywardena, "Rajapaksa'nın istifası kabul edildi. Bu noktadan sonra anayasal olarak yeni bir başkan seçilecek." ifadelerini kullandı.

RAJAPAKSA SİNGAPUR'DA

Rajapaksa'nın ülkeyi terk ederek Maldivler'e gittiği öne sürülmüştü.

Associated Press'in Maldivli yetkililere dayandırdığı haberine göre Rajapaksa, Maldivler'e geldikten sonra önce Singapur'a uçtu, buradan da Suudi Arabistan'a gideceği iddia edildi. Diğer yandan Sri Lanka yetkilileri, Rajapaksa'nın Maldivler'den Singapur'a gittiğini ve bir süre burada kalmasının beklendiğini söyledi.

Rajapaksa'nın yanı sıra kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın da ülkeyi terk ettiği bildirilmişti.

SRİ LANKA'DAKİ OLAYLAR

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.