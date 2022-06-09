100 yaşında ehliyetini yeniledi

HABERTURK.COM

100 yaşındaki İtalyan bir kadın ehliyetini yenileyerek, ülkede son yıllarda araç kullanmaya uygun bulunan 100'lü yaşlardaki üçüncü kişi oldu.

Guardian'da yer alan habere göre, Candida Uderzo, kuzeydeki Vicenza eyaletindeki bir sürücü kursunda yapılan göz testini geçtikten sonra ehliyetini yeniledi.

100 yaşındaki Uderzo, bağımsız olmayı sevdiğini ve gezmek için oğlunu beklemeyi sevmediğini söyledi.

Corriere della Sera'ya konuşan Uderzo, "Bu yenileme beni mutlu ediyor ve biraz daha özgür hissetmemi sağlayacak. Şanslıyım, 100 yaşındayım ve bu kadar sağlıklı olmak benim için de sürpriz. Asla ilaç almam, sadece arada bir uyku hapı kullanıyorum." dedi.Gözlerinin çok iyi olduğunu, gazeteyi gözlüğe ihtiyaç duymadan okuyabildiğini söyledi.

İtalya'da 80 yaş üstü sürücülerin ehliyetlerini her iki yılda fiziksel ve zihinsel olarak formda olduklarını gösteren bir sağlık raporu sunmaları gerekiyor.