Ukraynalı Oleksandr Khyzhniak, boks 80 kiloda altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler boks 80 kiloda Ukraynalı Oleksandr Khyzhniak altın madalya elde etti.
Giriş: 08.08.2024 - 10:52 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:52
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının erkekler 80 kilo finali yapıldı.
Ukraynalı Oleksandr Khyzhniak, finalde Kazak Nurbek Oralbay'ı 3-2 yenerek altın madalyaya uzandı.
Bu kategoride bronz madalyaları Dominik Cumhuriyeti'nden Cristian Javier Pinales ile Kübalı Arlen Lopez Cardona kazandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ