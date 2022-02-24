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Ukrayna uçak seferleri iptal mi oldu, neden durduruldu ve ne zaman başlayacak? THY ve Pegasus'tan açıklama! Ukrayna uçuşları son dakika

Ukrayna uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak? THY ve Pegasus'tan açıklama!

Haftalardır gündemden düşmeyen Rusya Ukrayna krizi bu sabah Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyon ile son buldu, Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Rusya'nın Donbas bölgesine düzenlediği operasyonun ardından Türkiye Ukrayna uçuşları durdurulmuştu. THY ve Pegasus'tan Ukrayna uçak seferlerine ilişkin açıklama geldi.

24.02.2022 - 16:44 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlendiğini duyurmasının ardından Ukrayna'nın her bölgesinde sıkıyönetim ilan edildiği duyurulmuştu. Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Türkiye Ukrayna uçuşları durduruldu. Ukrayna uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. THY ve Pegasus iptal edilen Ukrayna uçak seferleri hakkında açıklama yayımladı. İşte Ukrayna uçuşları son durum 

  • UKRAYNA UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Türk Hava Yollar resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

    "Değerli yolcularımız, 

    Ukrayna’da yaşanan olağanüstü hâl nedeniyle Ukrayna hava sahası 24-26 Şubat 2022 tarihlerinde sivil uçuşlara kapatılmış olup, ilgili günlerde Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza da ilave haklar tanınmıştır."

  • Ukrayna uçuşlarının durdurulmasına ilişkin bir açıklama da pegasus'tan geldi. Pegasus tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir. Ukrayna’da meydana gelen olaylar nedeniyle 14 Mart 2022 tarihine kadar uçuşu olan tüm misafirlerimiz; ücretsiz değişiklik ya da iade işlemlerini http://flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamızla ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizden gerçekleştirebilir" denildi.

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