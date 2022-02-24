Ukrayna uçuşlarının durdurulmasına ilişkin bir açıklama da pegasus'tan geldi. Pegasus tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir. Ukrayna’da meydana gelen olaylar nedeniyle 14 Mart 2022 tarihine kadar uçuşu olan tüm misafirlerimiz; ücretsiz değişiklik ya da iade işlemlerini http://flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamızla ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizden gerçekleştirebilir" denildi.