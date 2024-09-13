Ukrayna: Rusya'yı barışa zorlamak için uzun menzilli silahları kullanmaya ihtiyacımız var | Dış Haberler

Ukrayna: Rusya'yı barışa zorlamak için uzun menzilli silahları kullanmaya ihtiyacımız var | Dış Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın sona ermesi ve Rusya'yı barışa 'zorlaması' için Batı ülkelerinin ürettiği uzun menzilli silahların kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Zelenskiy, 20. Yalta Avrupa Stratejisi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini söyleyen Zelenskiy, yoğun Rus hava saldırılarının önlenmesi için Batı ülkelerinin ülkesine verdiği uzun menzilli silahların Rus mevzilerine karşı kullanılması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu silahların Rusya'daki askeri hedeflerine yönelik kullanılmasının şimdilik yasak olduğunu hatırlatan Zelenskiy, şöyle devam etti: REKLAM "Rusya'nın nereden saldırdığını, kuvvetlerini nereden hazırladığını, rezervlerini nerede bulundurduğunu, askeri tesisleri nerede konumlandırdığını ve hangi lojistiği kullandığını haritada gören herkes, Ukrayna'nın uzun menzilli silah ihtiyacını açıkça anlayacaktır." Kiev'de 11 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştüğünü dile getiren Zelenskiy, Ukrayna'nın neden uzun menzilli silahların kullanılmasını talep ettiğine dair bakanlara bilgi verdiğini söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna, uzun menzilli silah konusunda ortaklardan bir sonuç almayı umuyor." dedi.

Rusya'daki hedeflere yönelik bu tür silahlarla saldırı düzenlemek için müttefik ülkelerle çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Zelenskiy, şunları söyledi: "Sadece bir çözümün mevcut olduğunu söylemek yeterli değil. Uzun menzilli silah, savaşın gidişatını değiştirecek ve Rusya'yı barış aramaya zorlamak için yeterli olur. Gerçekten ortaklarımızdan umutluyuz, ortaklarımızdan sonuçlar bekliyoruz. En azından bunun üzerinde çalışıyoruz." Zelenskiy, "Rus füze fırlatıcılarının hangi mevzilere konuşlandırıldığı ve Rus işgal birliği için hangi lojistik rotaların kritik olduğunu biliyoruz. Bütün bunlar birkaç ay içinde yok edilebilir." yorumunda bulundu.

REKLAM "GÜÇLÜ KÜRESEL KARARLAR LAZIM Savaşın uluslararası hukuk ilkelerine göre sona ermesi gerektiğini belirten Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise savaşı sürdürmek istediğini savundu. Zelenskiy, şöyle konuştu: "Ancak Putin ve suç ortakları savaşın getirdiği tüm bu sorunları hissediyor olmalı. Bu da savaşın Rusya için çok daha zor hale gelmesi gerektiği anlamına geliyor. Rusya'yı savaşın sona ermesi gerektiğini kabul etmeye zorlamanın tek yolu budur. Savaşın adil şekilde sona ermesi için uluslararası hukuk çerçevesinde güçlü küresel kararlar lazım." Savaşın son bulması için iki çözümün olduğunu söyleyen Zelenskiy, bunlardan ilkinin Rus ordusunu yenmesi olduğunu, diğer çözümün ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını sağlayacak ve koruyacak diplomasi yönteminin olması olduğunu kaydetti. Zelenskiy, "Hem birinci hem de ikinci durumda Ukrayna'nın güçlü pozisyonlara ihtiyacı var." dedi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için Ukrayna tarafından hazırlanan barış planını Eylül sonuna doğru ABD Başkanı Joe Biden'a iletmek istediğini belirtti. REKLAM İRAN'A TEPKİ Zelenskiy, İran'ın Rusya'ya füzeleri teslim ettiğine dair bilgilerin alındığını ifade etti. İran üretimi füzelerinin terör saldırıları amacıyla kullanıldığını iddia eden Zelenskiy, Rus füzeleri ve İran'ın ürettiği "Şahed" tipi insansız hava araçlarının, müttefikleriyle imha edilmesi gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, şunları kaydetti: "Müttefikler Orta Doğu semalarında ortak şekilde füze ve insansız hava araçlarını vuruyorsa, neden Rus füzelerinin ve İran Şahed'lerinin Ukrayna semalarında ortak şekilde düşürülmesi konusunda benzer bir karar yok? Üstelik füzeler ve insansız hava araçları tam anlamıyla komşularımızın topraklarına doğru giderken bile bu yapılmıyor."

"RUS FÜZELERİNDE DÜNYANIN HER YERİNDEN BİLEŞENLER GÖRÜYORUZ" Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını devem ettirmesine rağmen bugüne kadar silah üretme imkanlarına sahip olduklarını belirten Zelenskiy, "Putin neden kendi silah üretimini en yüksek seviyede tutabiliyor? Kritik bileşenleri alabiliyor? Her gün şehirlerimizi, köylerimizi vuran Rus füzelerinde dünyanın her yerinden bileşenler görüyoruz; Amerika, Avrupa, Tayvan ve diğeri (ülkelerden). Rusya'ya bu tür tedarik zincirleri hala mevcut." ifadesini kullandı. KURSK OPERASYONU Ukrayna ordusunun ağustosta Rusya'nın Kursk bölgesinde başlattığı saldırılarla ilgili son gelişmeleri de değerlendiren Zelenskiy, Rus ordusunun bu bölgede karşı saldırı başlattığını hatırlattı.

Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesine 70 bin askeri konuşlandırmak için çaba sarf ettiğini savunarak, şimdilik bölgede yaklaşık 40 bin Rus askerin bulunduğunu söyledi. ABD: YAKLAŞIMIMIZ DEĞİŞMEDİ Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Ukrayna savaşına ilişkin son durumu ve güncel tartışmaları değerlendirdi. Kirby, Ukrayna'ya verdikleri uzun menzilli füzelerin Rusya toprakları içinde kullanımını sınırlandıran politikalarının değişmediğini kaydederek, "Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli saldırı kapasitesine yönelik yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik yok." dedi.

Kirby'nin açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında bugün Beyaz Saray'da yapılacak görüşmede söz konusu uzun menzilli füzelerin kullanımına ilişkin durumun yeniden değerlendirileceğine ilişkin haberler üzerine geldi. ABD'li Danışman, bugünkü görüşmede bu konuda bir politika değişikliğine işaret edebilecek bir duyuru beklemediklerini vurguladı. ​​​​​​​Biden'ın, Ukrayna'ya verdikleri uzun menzilli füzelerin kullanımını sınırlandıran kısıtlamaları kaldırabileceklerini ima eden salı günkü açıklamasının ardından Kirby'nin ifadeleri dikkati çekti.

Kirby, söz konusu kısıtlamaların kaldırılması halinde bu tür saldırılara misliyle karşılık vereceklerini açıklayan Kremlin'e de yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yöndeki açıklamalarını ciddiye aldıklarını belirten Kirby, "Bu yorumları ciddiye alıyoruz ancak bunlar daha önce duymadığımız şeyler değil. Ukrayna'ya ne verip vermeyeceğimizle ilgili kendi hesaplarımızı kendimiz yaparız." şeklinde konuştu.