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        Haberler Dünya Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü | Dış Haberler

        Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü

        Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:43
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        Ukrayna: Rusya Kiev'e saldırdı
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        Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Saldırıda 20'den fazla balistik ve seyir füzeleri ile yaklaşık 100'ü aşkın insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu Kiev'in çeşitli yerlerinde tahribat oluştuğu ve yangın çıktığı aktarıldı.

        Açıklamada, "Saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar var." ifadesine yer verildi.

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