Ukrayna Rusya'da Gazprom'un Salavat petrokimya tesisini vurdu

Ukrayna'ya ait uzun menzilli dronelar, Rusya'nın Salavat kentinde bulunan Gazprom'un Neftekhim Salavat petrokimya tesisini vurdu. Tesisin, Ukrayna sınırına 1400 kilometreden fazla uzaklıkta yer aldığı belirtildi.

Salavat Bölge Başkanı Radiy Khabirov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Rusya'nın en büyük tesislerinden biri olan Gazprom Neftekhim Salavat petrol işleme ve petrokimya kompleksine Ukrayna'ya ait iki insansız hava aracının saldırdığını söyledi.

Khabirov, "Hasarın boyutunu değerlendiriyoruz. Şu anda yangını söndürüyoruz. Tüm acil servisler olay yerinde" ifadelerini kullandı.

Aynı tesise Mayıs 2024'tede saldırı düzenlenmişti.

Ukrayna, Kremlin'in barış görüşmelerini fiilen askıya alındığını açıklamasının ardından Ağustos ayının başından bu yana Rusya'nın petrol ve gaz altyapısına yönelik insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırdı.