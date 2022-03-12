Ukrayna'dan "Putin, Çernobil’e saldırı hazırlıyor" iddiası

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 16. gününde devam ederken Ukrayna istihbaratından önemli bir rapor yayınlandı.
Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çernobil nükleer santraline provokasyon saldırısı düzenlenmesi talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada saldırının, Rusların Ukrayna askeri ve Ukraynalı milliyetçi grupların kılığına girerek gerçekleştirilmesi emri verildiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta Zaporijya Nükleer Santrali’ne düzenlenen saldırı hatırlatılarak tüm dünyanın tehlike atlattığı ifade edildi.
"Dünya için felaket sonuçları olacaktır”
Putin’in dünyaya karşı nükleer kozunu kullandığı ifade edilen açıklamada, “Askeri operasyon ve doğrudan müzakerelerden istenilen sonucu elde edemeden Putin, Ukrayna'yı destekleyen dünya toplumuna karşı nükleer şantaj kozunu öne sürüyor. Buna rağmen Putin'in benzer eylemlerinin tüm dünya için felaket sonuçları olacaktır” denildi.
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