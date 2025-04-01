Ukrayna, nadir toprak elementleri anlaşma metni üzerinde ABD ile istişarelere başladığını duyurdu

Sybiha Kiev'de temaslarda bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budris ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığındaki ikili görüşmenin ardından Sybiha ile Budris ortak basın toplantısı düzenledi.

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Budris'in Ukrayna'da bulunmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Sybiha, ülkesine verdiği desteklerinden dolayı Litvanya'ya teşekkür etti.

Sybiha, Suudi Arabistan'da yapılan ateşkes müzakereleri konusunda Budris'e bilgi aktardığını ifade ederek, söz konusu görüşmelerde enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin kararın alındığını hatırlattı.

Rusya'nın, bu karara rağmen Ukrayna'daki enerji altyapılarına saldırılarını sürdürdüğünü belirten Sybiha şunları kaydetti:

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"Rusya ise bu anlaşmayı ihlal etmeye devam ediyor. Herson, Harkiv ve Poltava bölgesindeki enerji tesislerinde hasar meydana geldi. Bu sabah yine Rus saldırıları Herson'daki bir elektrik tesisine zarar verdi ve 45 bin kişi elektriksiz kaldı."

Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği topraklardan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Sybiha, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olmasının önemli güvenlik garantilerin olabileceğini kaydetti.

Sybiha konuşmasında, ABD ile ülkesi arasında Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak elementleri anlaşmasının hazırlık sürecine de değindi. Dışişleri Bakanlığı'nın 28 Mart'ta diplomatik kanallar aracılığıyla ABD tarafından söz konusu anlaşmanın yeni taslağını teslim aldığını aktaran Sybiha, her iki taraf için uygun bir metni oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Sybiha Ukrayna tarafının, daha önce geliştirilen çerçeve anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu ama daha sonra anlaşma metninin değiştiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Bu tür bir belgenin geliştirilmesi için kendi yasalarımız var. Buna göre, gerekli iç prosedürleri başlatmak için uygun çalışmalar yürütüldü. Anlaşmanın taslağı hakkında ABD tarafıyla istişarelere başladığımızı teyit ediyorum."