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Ukrayna: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması için çalışıyoruz

Ukrayna Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanı Aleksandr Kubrakov, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması için çalıştıklarını bildirdi.

Giriş: 11.05.2023 - 21:20 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması için çalışıyoruz
AA

Kubrakov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10-11 Mayıs'ta İstanbul’da gerçekleştirilen Karadeniz Tahıl Girişimi görüşmelerini değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin görüşmelerinin çevrim içi devam etmesini önerdiğini belirten Kubrakov, “Ukrayna heyeti, tahıl girişimi süresinin uzatılması için bastırıyor ve gecikme olmaksızın gemilerin tesciline ve denetimine devam edilmesi gerektiğini vurguluyor.” ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna, Rusya ve BM ile ikili ve çok taraflı görüşmeler gerçekleştirildiği, tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar icra edildiği bildirilmişti.

Fotoğraf: AA

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