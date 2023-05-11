AA

Kubrakov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10-11 Mayıs'ta İstanbul’da gerçekleştirilen Karadeniz Tahıl Girişimi görüşmelerini değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin görüşmelerinin çevrim içi devam etmesini önerdiğini belirten Kubrakov, “Ukrayna heyeti, tahıl girişimi süresinin uzatılması için bastırıyor ve gecikme olmaksızın gemilerin tesciline ve denetimine devam edilmesi gerektiğini vurguluyor.” ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna, Rusya ve BM ile ikili ve çok taraflı görüşmeler gerçekleştirildiği, tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar icra edildiği bildirilmişti.

Fotoğraf: AA

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