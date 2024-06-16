Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya sık sık dünyayı istikrarsızlığa ve kaosa yönlendirmeye çalıştı | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya sık sık dünyayı istikrarsızlığa ve kaosa yönlendirmeye çalıştı

        İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nin kapanışında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zirve için gıda güvenliği, nükleer güvenlik ve esirlerin serbest bırakılması/Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönüşünden oluşan 3 maddenin seçilmesinin doğru olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 20:02 Güncelleme: 16.06.2024 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Rusya dünyayı kaosa yönlendirmeye çalıştı'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Barış Zirvesi'nden sonra ülkesinde güvenliğin ve barışın yeniden tesisiyle ilgili ortak çalışmaları teknik düzeyde sürdürmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

        Zelenskiy, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında dün başlayan Ukrayna Barış Zirvesi'nin kapanışında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Zirve için gıda güvenliği, nükleer güvenlik ve esirlerin serbest bırakılması/Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönüşünden oluşan 3 maddeyi seçerek doğru yaptıklarını belirten Zelenskiy, zirve katılımcılarının bu konulardaki tartışmaları sonucunda pratik adımlar atılabileceğinin altını çizdi.

        REKLAM

        Zelenskiy, tüm dünyada nükleer santraller ve diğer nükleer tesislerin güvenliğiyle ilgilendiklerini söyleyerek, "Zirve katılımcılarına bunu tam olarak anladıkları, Rus birliklerinin işgal ettiği ve savaş için bir sıçrama tahtasına dönüştürdükleri Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nin güvenliğinin yeniden tesis edilmesi ihtiyacını kabul ettikleri için minnettarım." diye konuştu.

        Gıda güvenliğinin sadece Küresel Güney ülkeleri için değil aynı zamanda dünyanın her bir ülkesi için kilit bir konu olduğunu savunan Zelenskiy, "Gıda güvenliği pazarlarının bozulması doğrudan kaosa giden yoldur. Ne yazık ki Rusya sık sık dünyayı istikrarsızlığa ve kaosa yönlendirmeye çalıştı. Bu nedenle dünyadaki her ailenin, her kişinin yemek yeme ve fiyat kaosundan korunma hakkını garanti altına almak için birleşmeliyiz." dedi.

        İKİNCİ BARIŞ ZİRVESİ

        Zelenskiy, Rusya'nın esir tuttuğu kişilerin serbest bırakılması ve yasa dışı kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönüşü konularını ele aldıkları için zirve katılımcılarına minnettar olduğunu aktararak, "Rusya'nın esir aldığı sivillerimizi, kaçırılan çocuklarımızı, askerlerimizi her birini ve herkesi geri getirmeliyiz. Esarette geçen her gün korkunçtur ve biz binlerce kişinin serbest bırakılmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Mümkün olan en kısa sürede sonuçlar elde etmeyi umut ettiğini belirten Zelenskiy güvenlik ve barışın yeniden tesisine yönelik bu pratik adımların, BM Şartı'nın tüm ilke ve hedeflerinin yanı sıra etkisinin yeniden tesis edilebileceğini dünyadaki herkese göstereceğini kaydetti.

        Zelenskiy, adil bir barış için atılan her adımın zirve katılımcılarının ve henüz zirveye katılmamış ancak barışa ilgi duyan bazı ülkelerin dikkatini çektiğini dile getirerek, "İkinci Barış Zirvesi'ni düzenlemek istediklerini ifade eden ülkeler var ve onlarla görüşmelere başladık." diye konuştu.

        Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca "101 ülkeyi ve uluslararası örgütü bir araya getirerek Ukrayna ve ortaklar için büyük başarı elde ettik. Adil hedefimiz tüm dünya ülkelerinin bu onurlu girişime katılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        "ORTAK ÇALIŞMALARIMIZI TEKNİK DÜZEYDE SÜRDÜRMEYİ KARARLAŞTIRDIK"

        Zirvede nükleer güvenlik, gıda güvenliği, esirler ile Rusya tarafından yasa dışı çıkarılan Ukraynalı çocukların geri dönüşü gibi 3 konunun ayrıntılı ele alındığına işaret eden Zelenskiy, "Şimdi zirveden sonra ortak çalışmalarımızı teknik düzeyde sürdürmeyi önerdik ve kararlaştırdık." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, ortak çalışmaların danışmanlar ve bakanlar düzeyinde devam edeceği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

        "Barış Zirvesi'nin hazırlıkları sırasında danışmanlar düzeyinde olduğu gibi zirveden sonra da çeşitli yönlerden güvenliği yeniden tesis edebilecek belirli fikirler, öneriler ve gelişmeler üzerinde özel gruplar halinde çalışmaya başlama konusunda mutabık kaldık."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ukrayna
        #rusya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Deniz köpük köpük oldu
        Deniz köpük köpük oldu
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti
        Arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Habertürk Anasayfa