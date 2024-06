Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya sık sık dünyayı istikrarsızlığa ve kaosa yönlendirmeye çalıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Barış Zirvesi'nden sonra ülkesinde güvenliğin ve barışın yeniden tesisiyle ilgili ortak çalışmaları teknik düzeyde sürdürmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

Zelenskiy, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında dün başlayan Ukrayna Barış Zirvesi'nin kapanışında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zirve için gıda güvenliği, nükleer güvenlik ve esirlerin serbest bırakılması/Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönüşünden oluşan 3 maddeyi seçerek doğru yaptıklarını belirten Zelenskiy, zirve katılımcılarının bu konulardaki tartışmaları sonucunda pratik adımlar atılabileceğinin altını çizdi.

REKLAM

Zelenskiy, tüm dünyada nükleer santraller ve diğer nükleer tesislerin güvenliğiyle ilgilendiklerini söyleyerek, "Zirve katılımcılarına bunu tam olarak anladıkları, Rus birliklerinin işgal ettiği ve savaş için bir sıçrama tahtasına dönüştürdükleri Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nin güvenliğinin yeniden tesis edilmesi ihtiyacını kabul ettikleri için minnettarım." diye konuştu.

Gıda güvenliğinin sadece Küresel Güney ülkeleri için değil aynı zamanda dünyanın her bir ülkesi için kilit bir konu olduğunu savunan Zelenskiy, "Gıda güvenliği pazarlarının bozulması doğrudan kaosa giden yoldur. Ne yazık ki Rusya sık sık dünyayı istikrarsızlığa ve kaosa yönlendirmeye çalıştı. Bu nedenle dünyadaki her ailenin, her kişinin yemek yeme ve fiyat kaosundan korunma hakkını garanti altına almak için birleşmeliyiz." dedi.