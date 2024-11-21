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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "İsrail Putin'den korkuyor" | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "İsrail Putin'den korkuyor"

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İsrail'in Ukrayna'ya yeterli destekte bulunmadığını söyleyerek, İsrail'in "Putin'den korktuğunu" öne sürdü ve Netanyahu'dan yardım istemenin "siyasi bir hata" olduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:24
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        "İsrail Putin'den korkuyor"
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Fox News muhabiri Trey Yingst ile Kiev'de yaptığı röportajda İsrail'in "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den korktuğunu" söyledi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yardım ve destek istemenin "siyasi düzeyde bir hata" olduğunu vurguladı.

        Zelenskiy açıklamasında, "Bu benim fikrim ve bu konuda çok dürüstüm ve ayrıca bunu Avrupa liderleri ve Amerikan yönetimiyle de konuştum. Onlardan İsrail konusunda bana yardım etmelerini, özellikle hava savunmaları konusunda bize destek vermelerini istedim" ifadelerini kullandı.

        İsrail, Ukrayna'ya insani yardım ve hava uyarı sistemi dahil olmak üzere sınırlı destek sağladı, ancak silah desteği sağlamadı. Bu yılın başlarında Financial Times, ABD, İsrail ve Ukrayna'nın Kiev'e şu anda İsrail'in sahip olduğu ve kullandığı sekiz Patriot füze hava savunma sistemi sağlamak için görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #israil
        #rusya
        #Ukrayna
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