Zelenskiy'den Rusya'ya yanıt

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yönetiminden gelen Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddederek "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuzda değil." dedi. Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yaklaşık 60 ülke ve uluslararası örgütten liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen Kırım Platformu 2. Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiği yönündeki açıklamasına değinen Zelenskiy, "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil. (Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen Natalya Vovk) Bizim devletimizin vatandaşı değil." ifadesini kullandı. FSB SALDIRININ UKRAYNA VATANDAŞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ FSB, Dugina cinayetinin detaylarına ilişkin açıklamasında, "Suçun Ukrayna özel servislerince hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı apartmanda daire kiraladı." ifadelerine yer vermişti. Vovk'un saldırıdan sonra kızıyla Rusya'nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya kaçtığı kaydedilirken bu kişinin Rusya'ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova'da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandığı aktarılmıştı.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FSB, Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov da Ukrayna televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın iddialarını reddederek ülkesinin Dugina'nın öldürülmesiyle alakasının olmadığını söylemişti. ESTONYA DA RUSYA'NIN İDDİALARINI REDDETTİ Estonya, Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadını sakladığı iddialarını reddetti. Newsweek'in haberine göre, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Dugina'nın ölümüyle Estonya'nın bağlantısı olduğunu gösterme girişimlerini provokasyon olarak nitelendirdi. Reinsalu, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) iddialarını, Rusya'nın provokasyonlarından bir yenisi olduğunu vurgulayarak konuya dair söylenecek başka bir şeyleri olmadığını kaydetti. FSB, Dugin'in kızının Ukrayna vatandaşı bir kadın tarafından öldürüldüğünü açıklamış ve kadının Rusya’daki bazı görüntülerini paylaşmıştı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.