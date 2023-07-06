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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a gelecek

        Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın İstanbul'a gelecek. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve Tahıl Koridoru Anlaşması ele alınacak

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 15:07
        Zelenski İstanbul'a geliyor
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın İstanbul'a gelecek.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

        Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

        Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

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