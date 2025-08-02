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        Haberler Dünya Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı: "Askeri hedefler vuruldu" | Dış Haberler

        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı: "Askeri hedefler vuruldu"

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 112 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Rusya'da orduya destek verdiğini öne sürdükleri bazı hedeflere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 15:32 Güncelleme: 02.08.2025 - 15:32
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        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
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        Rusya ve Ukrayna, ABD'nin barış müzakereleri baskısına rağmen çatışmaları sürdürüyor.

        Rusya'dan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın İHA’larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

        Dün yerel saatle 20.00’den bugün 04.40’a kadar toplam 112 İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, bu İHA’ların Rostov, Krasnodar, Voronej, Ryazan, Samara, Penza, Belgorod ve Lipetsk bölgeleri ile Azak Denizi, Karadeniz ve ilhak edilen Kırım üzerinde vurulduğu ifade edildi.

        İHA saldırısında 3 kişi öldü

        Rusya’daki Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgenin Novokuybışevsk kentindeki bir fabrikaya İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

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        Vurulan İHA parçalarının bir eve düşmesi sonucu yangın çıktığını aktaran Fedorişçev, "Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

        Olay yerinde acil durum servisinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Fedorişçev, Samara şehrindeki Kurumoç Uluslararası Havalimanı’nda uçakların iniş ve kalkışlarına geçici olarak kısıtlamalar getirildiğini belirtti.

        Penza Bölge Valisi Oleg Melniçenko da sosyal medya üzerinden, bölgedeki bir fabrikaya düzenlenen İHA saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

        Rostov Bölge Vali Vekili Yuriy Slyusar, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir fabrika çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov ise sosyal medya hesabından, vurulan İHA parçalarının bölgede bulunan bir işletmeye düştüğünü, binaların hasar görmediğini, ölü ve yaralı olmadığını aktardı.

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        Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Aleksandro-Kalinovo yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.

        Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandro-Kalinovo yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

        Ukrayna: Bazı hedefleri vurduk

        Ukrayna ordusu, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’daki bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

        "Rusya'da bir dizi önemli tesise saldırılar düzenlendi." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ukrayna savunma kuvvetleri, devletimize karşı silahlı saldırıyı destekledikleri doğrulanmış Rus hedeflerini 2 Ağustos gecesinde başarıyla vurdu."

        Açıklamada, Rusya'nın iki gün önce Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediği hatırlatılarak "Bu saldırı, Ukrayna şehirlerinde sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan son terör saldırılarına verilen bir yanıttır." ifadesine yer verildi.

        Rusya’daki "Ryazan" ve "Novokuibyşevsk" petrol rafinerilerine saldırılar yapıldığı aktarılan açıklamada, Voronej bölgesindeki "Anna Nefteprodukt" yakıt ve madeni yağ tesisine de saldırı yapıldığı belirtildi.

        Rusya'nın Penza bölgesinde, telekomünikasyon sistemleri, kriptografik iletişim ekipmanları ve askeri teçhizat için baskılı devre kartları üreten "Penza Üretim Birliği Elektropribor" tesisine insansız hava araçları (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.

        Saldırıların; Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri, Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) birimleri tarafından, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) ile işbirliği içinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

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