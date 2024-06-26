Ukrayna'dan Kırım'daki plaja füzeli saldırı: Rusya'dan açıklama geldi

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Ukrayna'nın Kırım'a bağlı Sivastopol kentindeki plaja düzenlediği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.

Pazar günü gerçekleştirilen saldırıdan Ukrayna’nın ABD yapımı ATACMS füzeleri kullandığı, 2'si çocuk toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 150 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna'yı sivilleri hedef almakla ve koordinatları Ukrayna tarafına ABD tarafının verdiğini bu nedenle olaydan ABD'nin de sorumlu olduğunu savundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Ukrayna'nın Kırım'daki plajlara ABD tarafından tedarik edilen ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlemesinin ardından Moskova'nın askeri bir karşılık vermeyi göz ardı etmediğini söyledi.