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        Haberler Dünya Ukrayna'dan Kırım'daki plaja füzeli saldırı: Rusya'dan açıklama geldi | Dış Haberler

        Ukrayna'dan Kırım'daki plaja füzeli saldırı: Rusya'dan açıklama geldi

        Ukrayna ordusu tarafından Kırım'a bağlı Sivastopol kentine düzenlendiği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırı sırasında plajda çok sayıda insanın bulunduğu, plajdakilerin korku ve panikle bölgeden kaçtığı görüldü. Saldırının ABD füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyleyen Rusya, saldırıya cevap verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:15
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        Ukrayna'dan Kırım'daki plaja füzeli saldırı
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        Ukrayna'nın Kırım'a bağlı Sivastopol kentindeki plaja düzenlediği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.

        Pazar günü gerçekleştirilen saldırıdan Ukrayna’nın ABD yapımı ATACMS füzeleri kullandığı, 2'si çocuk toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 150 kişinin de yaralandığı belirtildi.

        Rusya, Ukrayna'yı sivilleri hedef almakla ve koordinatları Ukrayna tarafına ABD tarafının verdiğini bu nedenle olaydan ABD'nin de sorumlu olduğunu savundu.

        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Ukrayna'nın Kırım'daki plajlara ABD tarafından tedarik edilen ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlemesinin ardından Moskova'nın askeri bir karşılık vermeyi göz ardı etmediğini söyledi.

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