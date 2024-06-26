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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nurcan Tekdemir'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!

        İstanbul'da, dün ağaçlık alanda bulunan bir kadına ait cansız bedenin, 35 yaşındaki Nurcan Tekdemir'e ait olduğu belirlendi. Tekdemir'in şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarla, genç kadının epilepsi hastası olduğu ve bu hastalıkla ilgili geçirdiği kriz sonucu ölmüş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. Öte yandan bacağında morluklar olduğu belirlenen Tekdemir'in, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsiyle netlik kazanacak

        Giriş: 26.06.2024 - 14:20 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:27
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        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
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        İstanbul'da kan donduran olay, dün öğle saatlerinde, Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide yaşandı.

        KADININ KİMLİĞİ SAPTANDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mahalle sakinleri boş arazide bir kadın cesedini görüp, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan soruşturmayla cesedin, 35 yaşındaki Nurcan Tekdemir'e ait olduğunu belirledi.

        BACAĞINDA MORARMIŞ İZLER

        Olay yerinde yapılan incelemede, Tekdemir’in bacak kısmında morarma izlerine rastlandı. Ağzında köpükler oluşan genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        EPİLEPSİ KRİZİ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

        Yapılan ilk incelemelerde genç kadının epilepsi hastası olduğu, bu sebeple kriz geçirip düştüğü değerlendirildi. Ağzında köpükler olan kadının krizden kaynaklı öldüğü ihtimali üzerinde de duruluyor. Tekdemir'in bacağındaki morlukların, düşme sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtiliyor.

        EVİNE GİDEN KISA GÜZERGAH

        Tekdemir’in cesedinin bulunduğu patika yolun ise evine giderken kısa güzergah yolu olduğu için tercih edebileceği belirtildi.

        Tekdemir'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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        #Nurcan Tekdemir
        #Son dakika haberler
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