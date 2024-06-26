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İstanbul'da kan donduran olay, dün öğle saatlerinde, Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide yaşandı.

KADININ KİMLİĞİ SAPTANDI Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mahalle sakinleri boş arazide bir kadın cesedini görüp, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan soruşturmayla cesedin, 35 yaşındaki Nurcan Tekdemir'e ait olduğunu belirledi.

BACAĞINDA MORARMIŞ İZLER Olay yerinde yapılan incelemede, Tekdemir’in bacak kısmında morarma izlerine rastlandı. Ağzında köpükler oluşan genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EPİLEPSİ KRİZİ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR Yapılan ilk incelemelerde genç kadının epilepsi hastası olduğu, bu sebeple kriz geçirip düştüğü değerlendirildi. Ağzında köpükler olan kadının krizden kaynaklı öldüğü ihtimali üzerinde de duruluyor. Tekdemir'in bacağındaki morlukların, düşme sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtiliyor.

EVİNE GİDEN KISA GÜZERGAH Tekdemir’in cesedinin bulunduğu patika yolun ise evine giderken kısa güzergah yolu olduğu için tercih edebileceği belirtildi. Tekdemir'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.