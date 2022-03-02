Ukrayna'dan ayrılmak isteyen göçmenler ayrımcılığa uğruyor

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Rusya'nın işgal girişiminde bulunduğu Ukrayna’dan kaçmak isteyenlerin sınır kapılarında ayrımcılığa uğradığı iddia ediliyor.

İnsanlık adına utanç verici görüntüler savaşın ortasında kameralara yansıdı. Viral olan ve uluslararası yayın kuruluşlarında da yer alan görüntülerde Rus işgali nedeniyle komşu ülkelere sığınmak isteyen göçmenlerin ülkeden çıkışlarına izin verilmiyor.

Ukrayna’dan çıkışlarına izin verilmeyenler arasında İran’dan Afrika ülkelerine kadar çeşitli ülkelerin vatandaşlarının yanı sıra Türklerin de olduğu belirtiliyor.

BÜYÜKELÇİLİK TAKİP EDİYOR

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Ukrayna’daki Türk Büyükelçiliği gelişmeleri izliyor. Büyükelçilik kaynakları, savaş ortamında sınır kapılarında yaşanan yoğunluğa dikkat çekerken Rusya’nın saldırısının sadece Ukraynalıların değil ülkede yaşayan yabancılar için de tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Sınırlardan geçiş için gerekli kolaylığın sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Büyükelçilik kaynakları resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

AVRUPA'DA MÜLTECİ AKINI

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Son 6 günde yaklaşık 660 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı" demişti.

"Bu hızla, durum bu yüzyılda Avrupa'nın en büyük mülteci krizi olacak gibi görünüyor" diyen Mantoo, BMMYK'nin mümkün olduğunca hızlı ve kaynaklarını etkili şekilde mülteciler için seferber ettiğini vurgulamıştı.

"BİZE HAYVAN MUAMELESİ YAPIYORLAR"

BBC'nin paylaştığı videoda da bir siyahi göçmenin, "Siyahların kapılardan geçmesine izin vermiyorlar. Sadece Ukraynalı kadın ve çocukların geçmesine izin veriyorlar" ifadeleri yer alırken, binlerce insan sınır kapısında soğukta bekliyor.

Bir başka göçmen de, "Yorulduk, aç kaldık. Tüm bunlar yüzünden iki gündür uyuyamıyoruz. Olanlardan ötürü kızgınız. Neden önce Ukraynalıların çıkmasına izin veriyorlar ve bizi onların ülkesinde soğukta ve karanlıkta bırakıyorlar? Her şey tam bir kaos. Bize hayvan muamelesi yaptılar. Bize 'oturun', 'kalkın' gibi emirleri verdiler.

Bir başka videoda da Ukraynalı olmayanların trenlere binişinin engellendiği görülüyor. Sınırda bekleyenlere 'temizlik' karşılığı geçebileceği söyleniyor.

BBC, videoların kendilerine Ukrayna'daki İranlılar tarafından ulaştığını belirtti. Ukrayna sınır polisine de ulaşarak iddiaları soran BBC, yanıt alamadığını açıkladı.

NİJERYA TAHLİYE SÜRECİ BAŞLATIYOR

Nijerya hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı 2 bin Nijerya vatandaşının tahliye etmeye başlayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Ukrayna ve komşu ülkede sığınan 2 bin Nijeryalının tahliyesinin bugünden itibaren başlayacağını belirtti.

Onyeama, Ukrayna'da yaklaşık 8 bin Nijerya vatandaşının bulunduğunu, bunlardan 5 binin öğrenci olduğunu ifade etti.

Tahliye için Romanya'yı merkez yaptıklarını ve binin üzerinde Nijeryalının oradan geçtiğini anlatan Onyeama, "Polonya'da 250 civarında, Macaristan'da Budapeşte'de benzer bir sayı var, Slovakya hızla yükseliyor. Ayrıca 200 civarında. Rusya sınırına yakın Sumy denilen yerde Nijeryalılar var." dedi.

Onyeama, Nijeryalı vatandaşlarının tahliyesi için Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin fon onayladığını ifade etti.