Ukrayna'da AA ekibinin kaldığı otele füze isabet etti

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Ukrayna'nın doğusunda Rusya'yla sınır hattına yakın Harkiv kentine dün TSİ 23.30 sularında bombalı saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda, Ukrayna-Rusya savaşını uzun süredir cephe hatlarında takip edip haberleştiren AA muhabirlerinin konakladığı Park Otel'e iki füze isabet etti. Otelin üst katları patlamanın etkisiyle harabeye dönerken bina alevler içinde kaldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde görev başında olan AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl, tahrip olan ve bir anda alevlerin sardığı otelden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Muhabir Kachkachişvili'nin ellerinde hafif kesikler oluştu. Sağlık durumu iyi olan fotomuhabiri Kızıl ve muhabir Kachkachişvili, kontroller için ambulansla hastaneye sevk edildi.

Saldırıda, ekibin kullandığı araç da otelin yakınındaki diğer birçok araç gibi zarar görerek kullanılmaz hale geldi.