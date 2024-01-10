CHP'de 21 ilin belediye başkanı adayları netleşti

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek adaylar netleşmeye devam ediyor.

CHP'nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri’nde aday olacak isimlerden 21'i daha belirlendi. CHP'de MYK'nın önerisiyle Parti Meclisi'ne sunulan Aydın'ın mevcut büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu da yeniden aday gösterildi. Hatay'da Lütfü Savaş ve Adana'da da Zeydan Karalar'ın yeniden adaylığı netleşti. CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal olarak belirlenirken Tekirdağ adayı ise Candan Yüceer oldu. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 21 ilde netleşen adayları düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

CHP'DE LİSTE KRİZİ Mİ?

Habertürk Ankara muhabiri Mahir Kılıç, CHP'de yaşanan gelişmeyi şöyle aktardı.

"PM toplantısının gerçekleştirildiği 4. katta bir gerginlik söz konusu oldu. Yükselen sesleri bizler de 2. kattan duyduk. İddiaya göre Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın, Mezitli'de Neşet Tarhan ile yola devam edilmesi yönünde talebi vardı. Bu isim aday gösterilmeyince tepki gösterdi. Çakır'ın Mersin Milletvekili Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdiği öğrenildi."

FOTO: BURCU KÖKSAL

CHP PM toplantısında Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özlem Çerçioğlu olurken, Afyonkarahisar Belediyesi adayı ise Burcu Köksal olarak netleşti

FOTO: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU

ADANA'DA ZEYDAN KARALAR'LA DEVAM

CHP'nin Adana adayı mevcut büyükşehir belediye başkanı Zeydan Karalar oldu.

FOTO: ZEYDAN KARALAR

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HATAY'DA DA SÜRPRİZ YOK

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ise mevcut isim Lütfü Savaş oldu.

FOTO: LÜTFÜ SAVAŞ

TEKİRDAĞ ADAYI CANDAN YÜCEER

CHP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı Candan Yüceer olarak belirlendi.

FOTO: CANDAN YÜCEER

ESKİŞEHİR'DE BÜYÜKERŞEN DÖNEMİ KAPANIYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 25 yıldır (1999 yerel seçimlerinden bu yana) sürdüren Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yerine Ayşe Ünlücü aday gösterildi. CHP, PM'de alınan bu kararın ardından Büyükerşen'in başka bir partiden ya da bağımsız olarak aday olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

ŞİMDİYE KADAR DÖRT KADIN ADAY BELİRLENDİ

Mevcut tabloya göre şimdiye kadar CHP'de 4 kadın aday belirlenmiş oldu.

CHP'DE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI KESİNLEŞEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, adayları şöyle açıkladı:

Adana: Zeydan Karalar

Aydın: Özlem Çerçioğlu

Eskişehir: Ayşe Ünlüce

Hatay: Lütfü Savaş

Tekirdağ: Candan Yüceer

Afyonkarahisar: Burcu Köksal

Artvin: Bilgehan Erdem

Bilecik: Melek Mızrak Subaşı

Çankırı: İlhan Tekin

Giresun: Fuat Köse

Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu

Kilis: Hakan Bilacan

Mersin: Vahap Seçer

Niğde: Hulusi Özen

Osmaniye: Serkan Karayiğit

Sinop: Mehmet Gürbüz

Tunceli: Ali Mustafa Çelik

Uşak: Özkan Yalım

Yalova: Mehmet Gürel

Yozgat: Özkan Şengül

Zonguldak: Tahsin Erdem

MUHİTTİN BÖCEK ADAY OLACAK MI?

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel bir soru üzerine "Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayımız, Antalya'nın merkez ilçeleriyle birlikte değerlendirilecek olduğundan Parti Meclisin'de gündeme alınmadı. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıda gündeme gelebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

MERSİN GERGİNLİĞİ YANITI

Yücel, bir gazetecinin 'Mersin'de kriz oldu mu?' sorusuna şu yanıtı verdi: Mersin Milletvekilimiz salona girerek görüşlerini belirtmek istedi, biz de uygun şekilde kendisini salonun dışına davet ettik.