CHP'de 21 ilin belediye başkanı adayları netleşti
Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri'nde, 21 ilde aday olacak isimler belirlendi. CHP'de MYK'nın önerisiyle Parti Meclisi'ne sunulan Aydın'ın mevcut büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu da yeniden aday gösterildi. Hatay'da Lütfü Savaş ve Adana'da da Zeydan Karalar'ın yeniden adaylığı netleşti. CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal olarak belirlenirken Tekirdağ adayı ise Candan Yüceer oldu. Öte yandan Eskişehir'de 25 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen yerine Ayşe Ünlüce aday oldu. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 21 ilde netleşen adayları düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek adaylar netleşmeye devam ediyor.
CHP'nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri’nde aday olacak isimlerden 21'i daha belirlendi. CHP'de MYK'nın önerisiyle Parti Meclisi'ne sunulan Aydın'ın mevcut büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu da yeniden aday gösterildi. Hatay'da Lütfü Savaş ve Adana'da da Zeydan Karalar'ın yeniden adaylığı netleşti. CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal olarak belirlenirken Tekirdağ adayı ise Candan Yüceer oldu. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 21 ilde netleşen adayları düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.
CHP'DE LİSTE KRİZİ Mİ?
Habertürk Ankara muhabiri Mahir Kılıç, CHP'de yaşanan gelişmeyi şöyle aktardı.
"PM toplantısının gerçekleştirildiği 4. katta bir gerginlik söz konusu oldu. Yükselen sesleri bizler de 2. kattan duyduk. İddiaya göre Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın, Mezitli'de Neşet Tarhan ile yola devam edilmesi yönünde talebi vardı. Bu isim aday gösterilmeyince tepki gösterdi. Çakır'ın Mersin Milletvekili Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdiği öğrenildi."FOTO: BURCU KÖKSAL
CHP PM toplantısında Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özlem Çerçioğlu olurken, Afyonkarahisar Belediyesi adayı ise Burcu Köksal olarak netleştiFOTO: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
ADANA'DA ZEYDAN KARALAR'LA DEVAM
CHP'nin Adana adayı mevcut büyükşehir belediye başkanı Zeydan Karalar oldu.FOTO: ZEYDAN KARALAR
HATAY'DA DA SÜRPRİZ YOK
CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ise mevcut isim Lütfü Savaş oldu.FOTO: LÜTFÜ SAVAŞ
TEKİRDAĞ ADAYI CANDAN YÜCEER
CHP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı Candan Yüceer olarak belirlendi.FOTO: CANDAN YÜCEER
ESKİŞEHİR'DE BÜYÜKERŞEN DÖNEMİ KAPANIYOR
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 25 yıldır (1999 yerel seçimlerinden bu yana) sürdüren Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yerine Ayşe Ünlücü aday gösterildi. CHP, PM'de alınan bu kararın ardından Büyükerşen'in başka bir partiden ya da bağımsız olarak aday olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
ŞİMDİYE KADAR DÖRT KADIN ADAY BELİRLENDİ
Mevcut tabloya göre şimdiye kadar CHP'de 4 kadın aday belirlenmiş oldu.
CHP'DE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI KESİNLEŞEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, adayları şöyle açıkladı:
Adana: Zeydan Karalar
Aydın: Özlem Çerçioğlu
Eskişehir: Ayşe Ünlüce
Hatay: Lütfü Savaş
Tekirdağ: Candan Yüceer
Afyonkarahisar: Burcu Köksal
Artvin: Bilgehan Erdem
Bilecik: Melek Mızrak Subaşı
Çankırı: İlhan Tekin
Giresun: Fuat Köse
Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Kilis: Hakan Bilacan
Mersin: Vahap Seçer
Niğde: Hulusi Özen
Osmaniye: Serkan Karayiğit
Sinop: Mehmet Gürbüz
Tunceli: Ali Mustafa Çelik
Uşak: Özkan Yalım
Yalova: Mehmet Gürel
Yozgat: Özkan Şengül
Zonguldak: Tahsin Erdem
MUHİTTİN BÖCEK ADAY OLACAK MI?
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel bir soru üzerine "Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayımız, Antalya'nın merkez ilçeleriyle birlikte değerlendirilecek olduğundan Parti Meclisin'de gündeme alınmadı. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıda gündeme gelebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.
MERSİN GERGİNLİĞİ YANITI
Yücel, bir gazetecinin 'Mersin'de kriz oldu mu?' sorusuna şu yanıtı verdi: Mersin Milletvekilimiz salona girerek görüşlerini belirtmek istedi, biz de uygun şekilde kendisini salonun dışına davet ettik.