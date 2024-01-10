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        Haberler Gündem Politika CHP'de 21 ilin belediye başkanı adayları netleşti - Gündem Haberleri

        CHP'de 21 ilin belediye başkanı adayları netleşti

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri'nde, 21 ilde aday olacak isimler belirlendi. CHP'de MYK'nın önerisiyle Parti Meclisi'ne sunulan Aydın'ın mevcut büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu da yeniden aday gösterildi. Hatay'da Lütfü Savaş ve Adana'da da Zeydan Karalar'ın yeniden adaylığı netleşti. CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal olarak belirlenirken Tekirdağ adayı ise Candan Yüceer oldu. Öte yandan Eskişehir'de 25 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen yerine Ayşe Ünlüce aday oldu. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 21 ilde netleşen adayları düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 10.01.2024 - 22:11 Güncelleme: 11.01.2024 - 02:34
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        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
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        Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek adaylar netleşmeye devam ediyor.

        CHP'nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri’nde aday olacak isimlerden 21'i daha belirlendi. CHP'de MYK'nın önerisiyle Parti Meclisi'ne sunulan Aydın'ın mevcut büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu da yeniden aday gösterildi. Hatay'da Lütfü Savaş ve Adana'da da Zeydan Karalar'ın yeniden adaylığı netleşti. CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal olarak belirlenirken Tekirdağ adayı ise Candan Yüceer oldu. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 21 ilde netleşen adayları düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

        CHP'DE LİSTE KRİZİ Mİ?

        Habertürk Ankara muhabiri Mahir Kılıç, CHP'de yaşanan gelişmeyi şöyle aktardı.

        "PM toplantısının gerçekleştirildiği 4. katta bir gerginlik söz konusu oldu. Yükselen sesleri bizler de 2. kattan duyduk. İddiaya göre Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın, Mezitli'de Neşet Tarhan ile yola devam edilmesi yönünde talebi vardı. Bu isim aday gösterilmeyince tepki gösterdi. Çakır'ın Mersin Milletvekili Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdiği öğrenildi."

        FOTO: BURCU KÖKSAL
        FOTO: BURCU KÖKSAL

        CHP PM toplantısında Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özlem Çerçioğlu olurken, Afyonkarahisar Belediyesi adayı ise Burcu Köksal olarak netleşti

        FOTO: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
        FOTO: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU

        ADANA'DA ZEYDAN KARALAR'LA DEVAM

        CHP'nin Adana adayı mevcut büyükşehir belediye başkanı Zeydan Karalar oldu.

        FOTO: ZEYDAN KARALAR
        FOTO: ZEYDAN KARALAR
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        HATAY'DA DA SÜRPRİZ YOK

        CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ise mevcut isim Lütfü Savaş oldu.

        FOTO: LÜTFÜ SAVAŞ
        FOTO: LÜTFÜ SAVAŞ

        TEKİRDAĞ ADAYI CANDAN YÜCEER

        CHP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı Candan Yüceer olarak belirlendi.

        FOTO: CANDAN YÜCEER
        FOTO: CANDAN YÜCEER

        ESKİŞEHİR'DE BÜYÜKERŞEN DÖNEMİ KAPANIYOR

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 25 yıldır (1999 yerel seçimlerinden bu yana) sürdüren Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yerine Ayşe Ünlücü aday gösterildi. CHP, PM'de alınan bu kararın ardından Büyükerşen'in başka bir partiden ya da bağımsız olarak aday olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

        ŞİMDİYE KADAR DÖRT KADIN ADAY BELİRLENDİ

        Mevcut tabloya göre şimdiye kadar CHP'de 4 kadın aday belirlenmiş oldu.

        CHP'DE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI KESİNLEŞEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

        CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, adayları şöyle açıkladı:

        Adana: Zeydan Karalar

        Aydın: Özlem Çerçioğlu

        Eskişehir: Ayşe Ünlüce

        Hatay: Lütfü Savaş

        Tekirdağ: Candan Yüceer

        Afyonkarahisar: Burcu Köksal

        Artvin: Bilgehan Erdem

        Bilecik: Melek Mızrak Subaşı

        Çankırı: İlhan Tekin

        Giresun: Fuat Köse

        Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu

        Kilis: Hakan Bilacan

        Mersin: Vahap Seçer

        Niğde: Hulusi Özen

        Osmaniye: Serkan Karayiğit

        Sinop: Mehmet Gürbüz

        Tunceli: Ali Mustafa Çelik

        Uşak: Özkan Yalım

        Yalova: Mehmet Gürel

        Yozgat: Özkan Şengül

        Zonguldak: Tahsin Erdem

        MUHİTTİN BÖCEK ADAY OLACAK MI?

        CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel bir soru üzerine "Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayımız, Antalya'nın merkez ilçeleriyle birlikte değerlendirilecek olduğundan Parti Meclisin'de gündeme alınmadı. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıda gündeme gelebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

        MERSİN GERGİNLİĞİ YANITI

        Yücel, bir gazetecinin 'Mersin'de kriz oldu mu?' sorusuna şu yanıtı verdi: Mersin Milletvekilimiz salona girerek görüşlerini belirtmek istedi, biz de uygun şekilde kendisini salonun dışına davet ettik.

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        #BURCU KÖKSAL
        #Özlem Çerçioğlu
        #CHP aday
        #Son dakika haberler
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