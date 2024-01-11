Sağlık Bakanı Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının Türkiye'ye getirileceğini bildirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Ekim'den beri çatışmaların merkezinde yer alan Gazze'den 85 hasta ve yaralının bu akşam Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.
Giriş: 11.01.2024 - 19:34 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti: