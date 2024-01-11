FAA, Boeing kalite kontrolü hakkında soruşturma başlattı

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Federal Havacılık İdaresi, bir kabin paneli patlaması nedeniyle Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 9'un acil iniş yapmasının ardından Boeing 737 MAX 9 hakkında resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu.

FAA, Alaska Havayolları'na ait MAX 9 olayının 'asla yaşanmaması gerektiğini ve bir daha da olamayacağını' belirtti. FAA, Boeing'e gönderdiği bir mektupta Boeing'in tamamlanan ürünlerinin onaylı tasarımına uygun olmasını ve FAA düzenlemelerine uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayıp sağlayamadığını belirlemek için ve soruşturma başlattığını söyledi.

FAA, Boeing'in üretim uygulamalarının "yasal olarak karşılamakla yükümlü oldukları yüksek güvenlik standartlarına uygun olması gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Alaska Havayolları, 737 MAX 9 uçaklarının tüm uçuşlarını 13 Ocak Cumartesi gününe kadar iptal etmişti.