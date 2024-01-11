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İstihbarat, güvenlik, siber güvenlik, kriptoloji gibi alanlarda uzman yetiştirecek Milli İstihbarat Akademisi 6 Ocak’ta faaliyetlerine başladı. Üniversitelerin 4 yıllık lisans öğretiminden mezun olanlar yüksek lisans ve doktorasını Milli İstihbarat Akademisi’nde yapabilecek. Başvuru takvimi ve süreci Nisan ayı içerisinde duyurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği'nde konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi hakkında bilgi verdi.

Kalın, Milli İstihbarat Akademisi´nin açılışını da duyurarak, "Teşkilatımızın uluslararası itibarının güçlendirilmesi, Türkiye´nin istihbarat teorisi ve metodolojisi üzerine söz sahibi bir ülke olabilmesi amacıyla Milli İstihbarat Akademisi´nin açılışını gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten mutluluk duyuyorum. Akademimizin ülkemize istihbarat çalışmalarına, akademi dünyasına ve Teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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Milli İstihbarat Akademisi´nin 'Batılı Ülkelerdeki Aşırı Sağ Hareketler' başlıklı ilk değerlendirme raporunu da bugün kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Kalın, raporun konusunun seçilmesinde; yurt dışında yaşayan Türklerin de Avrupa´da yükselişe geçen aşırı sağ hareketlerin hedefi olmasının belirleyici olduğunu belirtti.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ’NİN DETAYLARI BELLİ OLDU

9 Şubat 2023 tarihinde kurulan Millî İstihbarat Akademisi, 6 Ocak’ta faaliyetlerine başladı.

2024 yılı güz döneminde, yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak olan Akademiye, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve başvuru koşullarını karşılayan herkes lisansüstü programlara başvurabilecek.

Akademi, üniversite yapılanması şeklinde faaliyet gösterecek ve dersler alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilecek.

HANGİ ALANLARDA ÇALIŞACAKLAR?

Adaylar, Akademi bünyesinde açılacak; istihbarat, güvenlik, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zekâ ile veri analitiği ve benzeri programlara başvuruda bulunabilecek.

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Akademinin temel faaliyet alanlarından bir diğeri de bilimsel araştırmalar yapmak, Ar-Ge projeleri geliştirmek ve yürütmek. Türkiye’nin stratejik önceliklerini ve hedeflerini göz önünde bulundurarak istihbarat ve güvenlik alanlarında araştırmalar yapılması ve projeler üretilmesi, bu alanlarda çalışan akademisyenlerin ortak bir platformda buluşmasını sağlayacak nitelikte ulusal ve uluslararası düzeylerde çalıştay, seminer, konferans, kongre gibi organizasyonların düzenlenmesi hedeflenmekte. Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye’yi ilgilendiren kritik konularda rapor, analiz vb. yayınlar yaparak kamuoyunu ve karar alıcıları bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı da amaçlamakta.

Millî İstihbarat Akademisi yürüttüğü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel bilgi üreterek bu birikimi uluslararası literatüre aktarmayı ve bu süreçte Türkiye’de nitelikli ve dünya ile entegre bir istihbarat çalışmaları topluluğu oluşturmayı planlamaktadır. Akademi aynı zamanda Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Akademinin faaliyet alanları nelerdir?

Akademi; eğitim ve araştırma olmak üzere iki temel faaliyet alanına sahip. Eğitim faaliyetleri enstitüler bünyesindeki programlar vasıtasıyla yürütülecek. Araştırma merkezleri ise bilimsel araştırma, çalıştay, sempozyum ve diğer akademik çalışmaların yürütüldüğü yapılardır.

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Akademide lisans eğitimi veriliyor mu?

Akademi bünyesinde sadece yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmekte.

Programlara kimler başvurabilir?

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve akademi başvuru şartlarını karşılayan herkes Akademi’de lisansüstü eğitim için başvurabilir.

Akademinin müfredatında hangi dersler var?

Enstitüler bünyesindeki programların kendine özgü ders müfredatları bulunmaktadır. Öğrenciler istihbarat kuramı ve tarihi, araştırma metodolojileri, istihbarat ve güvenlik çalışmalarında yöntem ve analiz gibi derslerin yanı sıra Batı felsefesi, İslam sanatı, sinema gibi vizyon derslerinden de seçim yapabilecek.

Programlara başvuru değerlendirme ve kabul süreci nasıl yürütülüyor?

Adayların başvuru sürecinde ALES, dil puanı ve lisans derecesinin yanı sıra bir niyet mektubu yazması beklenmekte. Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü bilimsel sınavlara girecek. Eleştirel ve analitik düşünce yapısına sahip, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, çevresine duyarlı ve gerçek dünya meselelerine çözüm önerileri üzerinde düşünen adaylar aranmakta.

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Başvurular ne zaman olacak?

Başvuru takvimi ve süreci Nisan ayı içerisinde Akademi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Programlardan mezun olanlar ne yapabilir?

Akademide yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, diğer üniversitelerde olduğu gibi akademik tez çalışmalarını tamamlayarak mezun olmaya hak kazanıyor. Mezun öğrenciler özel sektör, akademi ya da devlet kurumlarında çalışabiliyor.

Akademi’nin YÖK tanınırlığı var mıdır?

Akademi’den alınan diplomanın YÖK tanınırlığı vardır. Tamamlanan tezler YÖK ulusal tez merkezinde yayınlanıyor.

Akademi bünyesinde araştırma merkezlerinin işlevi nedir?

Araştırma merkezleri istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, yapay zekâ, siber ve elektronik istihbarat gibi alanlarda bilimsel araştırma projeleri yürütecek. İlgili konularda çalıştaylar, sempozyumlar ve çeşitli bilimsel aktiviteler düzenleyecek. Araştırma ve diğer bilimsel faaliyet sonuçlarını raporlandırarak kamuoyu ile paylaşıyor. Dinamik şekilde zaman içerisinde yeni araştırma alanları da kapsama alanına giriyor.

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PROF. DR. TALHA KÖSE KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Prof. Dr. Talha Köse, Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından 2002 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 2010 yılında George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsünden doktora derecesini alan Köse, George Mason Üniversitesi (ABD), Maastricht Üniversitesi (Hollanda) ve Marmara Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesinin kuruluş sürecinde görev alan Köse aynı zamanda bölüm başkanlığı yaptı.

Prof. Talha Köse SETA düşünce kuruluşunda Toplum Masası Direktörlüğü ve Brüksel Masası Direktörlüğü görevlerini yürüttü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev aldı.

Talha Köse; uluslararası ilişkiler, çatışma çözümleri, barış inşası, Türk siyaseti, etnik ve mezhepsel kimlikler ve radikalleşme gibi konularda çalışmalar yürütmekte.

Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlanan çok sayıda bilimsel yayını bulunmakta. Köse, birçok ulusal ve uluslararası akademik projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı.