Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Tyler Boyd, geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlıları CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) şikayet etti.

29 yaşındaki oyuncunun davayı kazanması halinde Beşiktaş'ın kasasından 1.6 milyon Euro çıkacak.

RUIZ'E DE 2.7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Daha CAS, Beşiktaş Kulübü'nün 15 Temmuz 2020'de sözleşmesini fesheden İspanyol futbolcu Victor Ruiz'e tazminat ödemesine hükmetti. CAS'ın karırı Siyah beyazlı kulüpten yapılan şu açıklama ile duyuruldu:

"20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport - CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan profesyonel A takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2 milyon 48 bin 538,93 avro ve Kovid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270 bin avro tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık yüzde 5 faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."