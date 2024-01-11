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        Haberler Gündem Politika CHP'den Hatay Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş hakkında son dakika açıklama - Güncel haberler

        CHP'den Hatay için yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş hakkında açıklama

        CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Lütfü Savaş'a yönelik gelen eleştirilere yanıt verildi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi. Lütfü Savaş da yaptığı açıklamada, "Şehrimizde zor şartlarda yaşamaya devam eden ve şehir dışında olup kalbi Hatay'da atan tüm hemşehrilerime söz veriyorum; yaşadığımız tüm acılara rağmen kadim şehrimizde yine aynı sofralarda tüm renklerimizle buluşacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 11.01.2024 - 13:35 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:51
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        CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
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        CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesine üzerine gelen eleştiriler hakkında "Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Lütfü Savaş'tır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

        CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu

        31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını dün duyuran CHP, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir dönem daha devam etme kararı aldı.

        Savaş'ın tekrar aday gösterilemesi ardından gelen eleştirilere yönelik CHP'den ilk açıklama geldi.

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        Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bir gazetecinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada "Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayımız Lütfü Savaş'tır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların sarılması noktasında CHP Büyükşehir Belediye Başkanımız her türlü özveri ve fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir" dedi.

        SAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: HEMŞEHRİLERİME SÖZ VERİYORUM

        Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş, "Söz veriyorum, yaşadığımız tüm acılara rağmen kadim şehrimizde yine aynı sofralarda tüm renklerimizle buluşacağız" dedi.

        Hatay’da iki dönemdir büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürüten Doç. Dr. Lütfü Savaş, CHP Parti Meclisi tarafından 31 Mart yerel seçimleri için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi. Başkan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylığını vatandaşlara duyurdu.

        Başkan Savaş, paylaşımında, "İlk Genel Başkanı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan partim Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilmekten büyük onur duydum. Başta Sayın Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere kıymetli MYK ve PM üyelerimize, milletvekillerimize, Hatay İl Başkanımız Hakan Tiryaki ile ilçe başkanlarımız ve yöneticilerimize, Kadın ve Gençlik Kollarında görevli kardeşlerime ve değerli partililerimize teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

        Asrın felaketi sonrası büyük yara alan Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak için emek vereceğini belirten Başkan Savaş, “Tarihin en büyük depremlerinden olan 6 Şubat depremleriyle gerçekleşen afette yaşadığımız acı kayıplar ve büyük yıkımlar her birimizi tarifsiz üzüntüye boğmuş, bununla beraber yeniden toparlanma ve ayağa kalkma azmimize, çalışmamıza çok büyük güç vermiş, tüm renklerimizle dayanışmamızı ve şahsi meselemiz Hatay’a olan bağlılık ve aidiyet duygumuzu doruğa taşımıştır. Şehrimizde zor şartlarda yaşamaya devam eden ve şehir dışında olup kalbi Hatay'da atan tüm hemşehrilerime söz veriyorum; yaşadığımız tüm acılara rağmen kadim şehrimizde yine aynı sofralarda tüm renklerimizle buluşacağız. Önümüzdeki tek hedef, bilimin ışığında, yüksek azimle, yorulmadan bir ve bütün olarak şehrimizi güvenle geleceğe taşımak olacaktır" dedi.

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        #Lütfü Savaş
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