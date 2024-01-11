İstanbul'da sıcaklıkların yeni hafta başına kadar 4-6 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, dün mola veren yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.