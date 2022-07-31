Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Fenerbahçe'ye teşekkür etti. Bodnar paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Hatırlatıyorum. Ukrayna'da dehşet verici bir savaş var. Rusya düşman, Putin katildir; Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır; yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz"
ALİ KOÇ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde dün düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşmuş ve Dinamo Kiev maçında yaşanan "Putin" sloganı olayına değinmişti. Olayın 20 saniyelik olduğunu belirten Koç, şunları söylemişti:
"İkinci golü yedik bir şey olmadı. Elendik böyle tezahürat olmadı. Birinci golde oldu. Bana göre yakışıksız, gereksiz bir tezahürattı. Fenerbahçe kimliğinden, değerlerinden, duruşundan çok uzak bir tezahürattı ama ne yapalım, insanların ağzına fermuar mı kapacağız? Maçtan önce UEFA'ya 'ne söyleyeceğiz' mi diyeceğiz? Niye oldu o tepki? Maçtan önce Türkiye'de bir takımda eskiden top oynayan bir kalecinin eski kulübünün işaretini yaparak tribünleri germesiyle başladı. Yedek kulübesinden fırlayarak öyle hareketler yaptı ki bununla beraber golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var ama yine de yakışmadı bize bu söylemler. Lucescu’ya teşekkür etmek istiyorum kendisi yanına çağırıp bağırdı oyuncuya. Söz açılmışken, yine eksik bilgiyle Lucescu tezahüratı protesto etmek için toplantıya katılmadı deniliyor.”
"Daha henüz kimse Rusya işgaline sesini çıkarmamışken tüm spor camiasında ilk tepkiyi veren Fenerbahçe Kulübü'dür bu ülkede. Bizi Shatkar Donetsk takımına sorun. 'Barış için futbol' diyerek geliri Ukrayna ile paylaşılan hatta hepsi verilen bir maç yaptık. 15 gün boyunca maçtan önce biz ağırladık o takımı. Güzel bir maç oldu. Hal böyleyken 20 saniyelik tezahüratı organize işmiş gibi bizi lekelemeye çalışanları şiddetle reddediyorum ve bu durumdan kendine vazife çıkaran Ukrayna Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı olsun, burada huzurunuzda kınıyorum. Sayın Büyükelçi, yönetim kurulu üyelerimizden biriyle temasa geçmiş bu konuda 'çok da kafanıza takmayın' demiştir. Ama görünürde farklı duruş sergilemişlerdir ve son derece yakışıksız laflar etmişlerdir. Belki bir Ukrayna takımıyla yine oynayabiliriz, turu geçelim de."
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